第三輪幼童免費快篩「領取率低」　10天僅發出13.5%

記者嚴云岑／台北報導

第三輪0-6歲學齡前兒童5劑免費快篩上路10天，發言人莊人祥今（25）日公佈最新數據，目前僅有17萬人7468人領用，領取率13.5%。莊人祥強調，「公費快篩還會持續發放」，呼籲家中有符合資格幼童的家長可帶健保卡盡快到藥局或衛生所領取。

中央流行疫情指揮中心表示，因應疫情上升，為加強有症狀長者篩檢，並及早用藥，9月1日起開放民眾可持65歲以上長者(1957年(含)以前出生)健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，以提供長者更足量的家用抗原快篩試劑，保障長者健康。

我國65歲以上長者約有399萬餘人，預計配發家用抗原快篩試數量約1,995.5萬劑。莊人祥表示，此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的65歲以上長者，仍可再免費領取一次一份5劑之快篩試劑。領取地點為全國近5千家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

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嚴防BA.5疫情，指揮中心指揮官日前多次呼籲民眾儲備口罩、快篩試劑等防疫物資，8/15起也實施第四輪家用抗原快篩試劑實名制及第三輪0-6歲學齡前幼兒免費領取1份(5劑)快篩試劑，後續將視購買情形進行滾動式調整。

指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

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