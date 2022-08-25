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大陸 大陸焦點 特派現場

熱怕了！「解暑藥＋美式冰咖啡」　網紅：實際口感痛苦30倍！

▲▼ 藿香正氣冰美式 。（圖／翻攝 小紅書）

▲ 藿香正氣冰美式近期走紅大陸。（圖／翻攝 小紅書）

記者任以芳／綜合報導

今年大陸各地氣溫偏高，有網友突發奇想，把解中暑的「藿香正氣水＋美式冰咖啡」，不少人拍照打卡留言稱十分醒腦，但實際喝的口感痛苦放大30倍，畢竟是藥品。這樣新搭配也引發大陸專家警告，會對胃腸道造成損害。

「藿香正氣水」在大陸銷售多年，是家庭常備良藥，主要具有解表化濕、理氣和中的作用，用於治療感冒、嘔吐、洩瀉、中暑。沒想到近期有網友突發奇想，把解暑藥跟美式冰咖啡結合一起。

綜合陸媒報導指出，許多大陸網友在冰美式中倒入藿香正氣口服液，或是直接在冰美式的吸管口倒插一支「藿香正氣水」。光是類似網路貼文高達600多篇，許多都是網友好奇自製，刻意打卡拍照用。

不少網友分享留言稱，「雙倍醒腦 」「 這個天氣也只能這樣自救了 」「 痛苦放大了 30 倍，明明一口就可以喝完的，現在要 30 口了 ……」「不管口感如何、喝不喝得下去，照片一定要拍得好看」，新奇喝法吸引網友關注點讚，流量都不錯

報導指出，浙江一家咖啡店在社交媒體天分享「藿香正氣口服液冰美式」，該條帖子吸引很多網友和顧客，有人打電話來點單，還有人特意去店裡打卡。

工作人員也解釋，「不過我們沒有放進選單裡，是店員自己做著玩的。這波蹭熱點確實給門店帶來了一定流量。」

▲▼ 藿香正氣冰美式 。（圖／翻攝 小紅書）

▲ 專家提醒，藿香正氣冰美式可能傷腸胃 。（圖／翻攝 小紅書）

除了搭配藿香正氣口服液，還有不少網友嘗試了萬精油。並且留言分享心得，「 冰美式加上幾滴風油精，讓你從嗓子眼涼到心中。」

這樣的搭配，除了口感奇特，專家也警告，「對身體可能會造成影響，尤其會刺激腸胃。」

據《現代快報》報導，藿香正氣口服液生產廠家表示，藿香正氣口服液和冰咖啡兩種一起喝不影響健康，建議要有間隔時間，一般是喝完口服液一小時後。因為這兩種都有刺激，同時飲用腸胃可能會難以承受。該藥品本來就會刺激腸胃。

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