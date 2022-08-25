恨婆婆偏心！狠女讓外甥女喝「鹽奶」喝到肝損　大姑活逮惡行氣瘋

▲黃姓女子因不滿婆婆偏心，竟在大姑母奶內加鹽讓外甥女喝下，導致女嬰肝受損，法官怒判刑。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者陳韻如／新竹報導

新竹黃姓女子因不滿長期遭到夫家不公平對待，又認為婆婆偏心大姑的女兒，不疼愛自己的小孩，竟心生怨懟展開報復，多次在大姑的母奶內加入食用鹽、糖，讓不知情的婆婆餵食外孫女喝下去，結果導致女嬰肝功能受損。案經婆婆及大姑聯手在廚房裝監視器，果然活逮黃女惡行。新竹地院審理後，也依法將他判刑6個月。全案可上訴。

根據判決，黃女婚後與丈夫及公婆同住，而其大姑生產之後平均一週會將女兒送回娘家2、3天，並由黃女婆婆照顧。黃女因長期認為在夫家遭受歧視及不公平對待，又認為婆婆較偏心外孫女，而不疼愛自己的小孩，於是心生報復，罔顧自己也為人母，又身為女嬰的舅媽，竟於2021年8月底開始在母奶中加入食用糖或鹽，讓不知情的婆婆親手餵食女嬰，時間長達2個月之久。

女嬰後因母乳有異味而出現拒喝，或是喝奶量減少的情形，黃女大姑便於2021年9月帶著女兒到醫院就診，當時並未查出異狀。直到隔月大姑發現母奶顏色及味道有異，才自行將母奶送至食品工業發展研究所檢驗，發現鈉含量過高後，又立即將女兒帶去大醫院檢查，這才發現女兒肝功能指數異常，肝功能受有傷害。

後經黃女大姑與婆婆商量之後，在家中廚房裝設監視器，果真活逮黃女惡行，而透過畫面可以發現，黃女趁著家中無人之際跑到廚房，拿出大姑的母乳加入食用糖後，再將母奶冰回冰箱。大姑看見畫面後，當場氣瘋憤而報警，全案才因此曝光。

法官審理後認為，黃女身為女嬰的舅媽，自己也是為人母，竟僅因自認長期遭婆家不公平對待，就不思理性解決問題，而以將食鹽、砂糖加入女嬰食用的母乳的方式，妨害兒童身心健全或發育，對剛出生不久的女嬰造成的傷害並非輕微，實應嚴懲。

法官審酌，黃女事後對犯行坦承不諱，而據大姑陳述，女嬰的肝功能指數也趨於正常，所幸黃女行為並未對女嬰造成永久傷害，法官最終依妨害幼童發育罪，判黃女6個月有期徒刑，得易科罰金。全案可上訴。