砸92萬追女茶藝師！他「被開房間」閨蜜躺一旁…遭拍不雅影片狠甩

▲林男花費92萬元新台幣追吳女，最後人財兩失。圖為示意圖，與本文無關。（圖／翻攝免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸福建省福州市一名林姓男子，透過婚戀網站結識一名自稱茶藝師的吳姓女子，砸下重金追求後交往。沒想到，林男與吳女等人到喝酒慶祝時被灌醉，醒來才發現被拍不雅影片，吳女也喊出分手，讓林男瞬間人財兩失。

綜合陸媒報導，林男2021年底透過婚戀網站結識吳女，起初看到吳女身穿名牌、開名車，詢問過對方的職業，這才知道是茶葉店的茶藝師，兩人雖未見過面，但透過網路聊天也確定交往。

林男表示，他兩度受邀約會都是到吳女工作的茶葉店，且每泡茶都要價700元至1000元人民幣（約3086元至4408元新台幣），兩次共消費21萬人民幣（約92.5萬元新台幣）；此外，吳女泡茶期間有送他手機、衣服等禮物吸引他的注意，旁邊另名茶藝師則不斷拆泡茶葉，當下他為了面子則沒有阻止，咬著牙支付了泡茶的費用。

事後，吳女表示，為了慶祝跟林男正式成為男女朋友，約了兩個閨蜜一起喝酒慶祝，林男也開心到場，卻被3女灌醉。沒想到，林男酒醒後，竟發現跟吳女的林姓閨蜜睡在酒店內，且林女還拍下他的不雅影片，吳女最後則用「出軌」為由分手，逼林男不能再糾纏。

林男家屬聽完悲劇後察覺有異，進而報警。警方獲報後進行查緝，發現吳女等人是集團性犯案，利用婚戀平台找受害人，相約到茶店「榨乾」，遇到難纏的人就會找理由分手，並以不雅影片威脅，前後共詐騙40多名男子，涉案金額高達400多萬元人民幣（約1763萬元新台幣）。

此外，警方也發現，吳女、林女等人雖然穿戴高檔精品，卻負債累累，原來是集團首領朱姓男子聘用吳女、林女時，以入股為由要求她們簽下欠條，隨後誘惑借貸購買精品，進一步使其成為誘惑單身男子的共犯。

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