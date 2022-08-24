砲友轉正挨轟「很髒帶壞小孩」　烏克蘭正妹公開試車原因

記者崔子柔／綜合報導

從馬來西亞來台發展的祖雄15日公開和烏克蘭正妹佳娜的戀情，並稱2人去年被拍到開房間時只是「砲友」關係，後續才發展成男女朋友。佳娜昨（23）日則發出影片「炮友代表很髒？很亂？還是你不敢面對而已！？｜交往前先試車有錯嗎？」，公開她選擇在交往前先試車的原因。

祖雄在影片中提到，有的人聽到他們以前是砲友，就認為他們性關係淫亂，但之前2人是以不交往的前提下，成為固定性伴侶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲祖雄、佳娜熱戀狂放閃。（圖／翻攝自祖雄IG）



佳娜則說，她希望交往的對象是能走入婚姻的，任何方面都需要鑑定，如果在一起後才發生關係，發現彼此不適合，這時候再去想怎麼提分手，只是浪費時間，「人很好是不錯的，可是我還要看一下，是不是每一個部份都對我來說很好」，也開玩笑說「對我來說器官是最重要的」。

祖雄表示，有些人覺得他們的做法「帶壞小孩」，但他認為即使孩子們沒有看見他們的影片，也會知道砲友是什麼，問題應該歸咎於亞洲的性教育，「一般都沒有講得很清楚，包括父母和老師，都不會很直接跟小朋友說性愛這件事，甚至很多人根本就不敢講」，建議家長若有這方面的疑慮，應該自行花時間和孩子溝通。

▼祖雄、佳娜透過影片澄清。（圖／翻攝自祖雄IG）

