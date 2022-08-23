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社會 社會焦點 保障人權

獨／艾成墜樓案外案！法會辦不成...社區控王瞳友人硬闖搬家爆衝突

▲▼艾成墜樓地點。（圖／記者許靖騏攝）

▲艾成墜樓。（圖／記者許靖騏攝）

突發中心／新北報導

馬來西亞籍藝人艾成17日於蘆洲住家墜樓震驚社會，事後爆發案外案衝突！艾成與王瞳所屬經紀公司副總19日後與社區管委會協商賠償與法會事宜，雙方約定好法會日期及費用，未料，20日經紀公司全盤否決，向社區表示王瞳教會友人邱小姐才是代言人，當日親友「在未有委託書下，強行私下為王瞳搬家」，社區物業與教會友人及親友爆發推擠衝突，鬧到警方到場後才停手，最後經紀公司改口表示，願意和王瞳爸爸共同支付費用，社區委員會對於再捲入王瞳父親感到不解外，又擔心經紀公司再次說話不算數，社區這次有緊急向律師作法律諮詢。

▲▼艾成首圖 。（圖／翻攝自Facebook／艾成）

▲艾成墜樓亡震驚社會 。（圖／翻攝自Facebook／艾成）

社區表示，艾成17日發生墜樓意外令人悲痛萬分，事發當下多位住戶親眼目擊，事後多位住戶及物業都表示身體不適，恐有沖煞及頭暈情形，住戶們多次自行去收驚，面對大樓無障礙設施欄杆及地磚損毀，轄管單位社區管委會表示，看到新聞後，有詢問工人來處理，「但真的沒師傅敢來！一樓裝潢工人都走光了，社區是最可憐的受害者！師傅們都說，除非有收魂，不然怨氣很重，修繕工作現在是有行無市，開多高都沒人敢來！」

▲▼艾成墜樓地點。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼ 艾成墜樓亡，現況曝光，扶手被撞凹，地磚破損。（圖／記者戴上容攝）

▲艾成墜樓亡，事故現況扶手被撞凹，地磚破損，管委會表示無人敢來修。（圖／記者戴上容攝）

因此，社區多數人都想要舉辦台灣人傳統的招魂儀式，盼能讓艾成能夠安息，更讓住戶能安心，19日社區和篤信台灣傳統宗教的經紀公司副總協商，公司當下同意此方案，雙方還選定日期舉辦法會，未料隔一日（20日），經紀公司來訊時推翻原約定。

經紀公司訊息表示，我們是王瞳的經紀公司，我們昨天把相關會議的結果轉告王瞳代理人邱小姐。由於王瞳將承接艾成的許多債務，未必有能力承擔昨日各位提出的各項賠償費用！因此，建議您跟王瞳的代理人邱小姐。」並附上電話。

▲▼艾成案外案 。（圖／民眾提供）

▲經紀公司訊息如上。（圖／民眾提供）

社區管委會對此相當錯愕，代表人說，艾成是承租簽約者，事發後王瞳連艾成東西都還沒收走，事情還未完滿前就急搬離，還有很多程序未完成，讓社區感到很擔憂，而明明所有事宜都是透過經紀公司協助，未料經紀公司會突然轉給不知從何而來、素未謀面教會邱小姐。

社區致電告知邱小姐後，邱小姐直接否決：「我們不需要出一毛錢」，讓社區感覺好像是社區是想以法會名義勒索，讓社區感到很不舒服。當天（20日）上午，自稱王瞳親友開2部車並率眾到場，在未出示授權證明下，就想違法搬離艾成、王瞳屋內物品，社區與違法搬家者爆發推擠衝突，社區保全嚴厲制止，眼看衝突一發不可收拾，便報警請求警方到場協助，蘆洲警方也證實確有此事。記者今23日致電王瞳友人邱小姐，她回應「不太清楚這件事」。

▲▼ 警方到場協助 。（圖／民眾提供）

▲警方到場協助。（圖／民眾授權提供）

「我們是無辜受害者！」管委會表示，他們心疼艾成、王瞳遭遇，但社區有社區的規範，無論是否為公眾人物，都應該公平處理，而社區不像公眾人物，少有媒體發言權，租客搬走後能重新來過，但社區住戶可能花了上千萬，一輩子就住在這，希望社會各界在評論的同時，也能設身處地為住戶著想。管委會補充，法會的資訊、費用和流程都是公開透明，經得起外界考驗。

▲▼鑑識警察到場 。（圖／民眾提供）

▲鑑識警察到場 。（圖／民眾授權提供）

「盼王瞳能夠盡速當面處理法律事宜！」社區管委會說，經紀公司及王瞳父親在衝突過後，決定分別支出費用來舉辦法會，但口說無憑，法律是情理的最後底線，社區因上次毀約一事，這次暫且相信，但無奈仍須可能走上法律一途，保障社區住戶權益，盼經紀公司勿再毀約，社區這次有緊急向律師作法律諮詢。

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