手機裡面藏「藍牙耳機」　Nokia 5710 XA 4G手機3000元有找

▲Nokia 5710 XpressAudio 4G 正式登台。（圖／NOKIA提供。）

記者陳俐穎／綜合報導

HMD Global 今日宣布 Nokia 5710 XA在台上市，這台手機跟現今主流的手機設計不同，外觀具備實體按鍵，加上內部直接付上真無線耳機。HMD Global表示，Nokia 5710 XA支援清晰的 4G VoLTE 通話與行動上網支援，更重要的是，無線耳機隨時待命，讓用戶以前所未有的方式交談、聆聽和收聽。

Nokia 5710 XpressAudio 4G 將於8月25日在台上市，限量推出單一規格「黑色」，台灣優惠價新台幣2,990元。

Nokia5710 XA 提供2.4吋的QVGA螢幕，搭配功能性按鍵與致敬XpressMusic 傳統的專屬音樂控制鍵，讓使用者能以輕鬆自在的方式在選擇與播放自己喜愛聆聽的音樂。Nokia5710 XA在獨特的滑蓋設計內，放入一副可拆卸無線耳機，取出來隨即可跟手機配對播放音樂，放入後則能立刻進行充電。此外，耳機內藏指示燈，即使沒有收入手機裡，也能更容易被找到，免去遺失困擾。

全新的無線藍牙耳機具有舒適且緊湊的設計，採用13mm驅動單體，支援藍牙5.0，可以快速與手機配對，即使距離10公尺以上也能清楚聽到音樂；經過專業音樂工作室調校，能提供豐富的低音、自然的中音與清晰的高音，並且加入環境降噪功能，藉此實現更好的語音通話品質。同時也能與其他智慧型手機配合使用，為用戶的第二支手機提供更好的聆聽體驗。

考量到許多人仍然收藏了自己喜歡的 CD，Nokia5710 XA 提供專屬MP3播放器，只要把轉換好的MP3檔案存放進microSD卡內，就可透過耳機播放。