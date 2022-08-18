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南78線、南100線路面改善工程　22起刨鋪施工

▲南78線(高鐵橋~台1線)及南100線(市165~南99-1線)路平工程辦理改善，22日起進行道路刨鋪施工。 （圖／記者林悅翻攝）

▲南78線(高鐵橋~台1線)及南100線(市165~南99-1線)路平工程辦理改善，22日起進行道路刨鋪施工。 （圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視路平改善，溪北地區南78線(高鐵橋~台1線)及南100線(市165~南99-1線)，長久以來路面龜裂、凹凸不平，且路面許多區塊修補，既不美觀也影響行車品質及用路人安全，工務局一併將2路段納入今年路平工程辦理改善，同時要求各管線單位將人手孔一併下地共68座，22日起進行道路刨鋪施工。

工務局表示，後壁區南78線為新東社區通往台1線之重要道路;另東山區南100線部分兩側住宅密集，為社區往返學校及熱鬧地區之重要道路，有其提升道路品質必要性。這次工程改善總長度約4239公尺，總經費約1709萬元，工程包含人手孔蓋下地及路面高程調整平順並同鋪面改善等作業。

其中AC路面刨鋪施工時間，後壁區南78線因道路路幅不足8/22-8/25全面封閉施工；東山區南100線預定8/27-8/29施工，但8/27施作路段因路寬不足採全面封閉，其餘兩天施工期間皆採單向封閉，另一向車道調撥單向通行，以確保車流順暢，以降低交通影響。工程若遇雨天將順延進場施作。

工務局籲請用路人屆時行經該路段時，為免交通壅塞，請依指示牌提前改道或減速慢行，以維行車平安。

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