盆栽比人命值錢？6樓鄰居炸彈型「空中花園」狂照曝光　8千人傻眼

▲鄰居將盆栽直接放在遮雨棚。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者崔子柔／綜合報導

中央氣象局昨（22）日表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會增強為今年第9號颱風「馬鞍」，最靠近台灣時間落在23至24日。一名住在台北市的男子則表示，他的鄰居將盆栽全放在樓下住戶的遮雨棚，讓他直呼是「比人命值錢的盆栽」。

原PO昨日在臉書社團「爆料公社」發文指出，聽說馬鞍颱風要來了，他便拍下附近鄰居的陽台，稱是「比人命值錢的盆栽」，並提到地點位在台北市新生北路二段的巷弄。

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▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



照片中可見，該名住在6樓的住戶，將約10盆盆栽放置在5樓的遮雨棚上，沒有裝設圍欄等防護措施，若颱風來襲，恐怕能輕易將盆栽吹落。

貼文吸引超過8千人按讚，網友想到將有颱風靠近，紛紛感到畏懼，並留言表示，「不定時炸彈」、「替一樓的大哥祈福」、「擺成這樣有點誇張，是人踩著頂棚放嗎」、「即便是沒有颱風，也不可以這樣擺放著！超級危險的」、「愛種花，為什麼不愛種在自已家裡面」、「太離譜了吧掉下來會砸死人的」、「別說颱風了，光小地震就很危險了」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

