差10小時解居隔...旅美男攜未婚妻與家人聚餐　吃頓飯慘噴40萬！

▲北市吳姓男子今年農曆春節期間帶著蕭姓未婚妻從美返台，提早10小時離開居家檢疫處所，各遭裁罰20萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區24歲吳姓男子，今年農曆年攜蕭姓未婚妻從美返台，選擇「 7+7」方案進行檢疫，吳男卻提早10小時帶著未婚妻離開居家檢疫處所，與家人用餐約2小時，各遭裁罰20萬元，由於他未繳納並返美，行政執行署士林分署執行其存款，吳男越洋打電話喊冤「並非故意不繳納」，同時請台灣友人分筆繳納完畢。

士林分署表示，吳男與蕭女今年1月30日從美國入境台灣，選擇「7天防疫旅宿+7天自宅或親友住所」進行檢疫措施，其中「7天自宅或親友住所」的起訖日為2月6日起至2月13日24時須進行居家檢疫。

吳男於2月13日下午1時30分左右，攜未婚妻離開居家檢疫處所步行外出與家人用餐，直到當天下午3時30分左右才返回居家檢疫處所，遭內湖區公所查獲移送台北民政局，對吳男及同為居家檢疫者蕭女各裁罰20萬元，蕭女則如期繳清。

由於吳男遲遲未繳納遭移送士林分署強制執行，經查發現他6月6又前往美國，多家銀行都有利息所得，分署則執行他銀行存款，但扣押命令剛發出，立刻接到吳男從美國來電，緊張稱「銀行通知帳戶內存款遭強制執行」，有想到可能是違反防疫規定罰鍰未繳，但也解釋喊冤「並非故意不繳」，只是不知道何時、何處可繳納，礙於無法返國處理，只好委請在台友人以轉帳方式分筆繳清20萬元罰鍰。

士林分署呼籲民眾應共同遵守政府防疫規範，落實各項防疫措施，勿心存僥倖，如對防疫規定有所疑義亦應先行向各地衛生機關洽詢，避免因一時大意造成任何防疫破口產生，如遭裁處經濟有困難無法一次清償時，可檢具相關證明文件申請分期，若拒繳又不分期，除扣押查封財產外，甚至會採取限制住居、拘提、管收等執行措施。