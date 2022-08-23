社區「大狗戴頭套、走地下室」不違法？　議員「不友善」：政府應介入

▲國民黨台北市議員戴錫欽。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

飼養毛小孩的人日益增多，台北市長柯文哲上任後推動「台北市動物友善城市行動計畫」，但國民黨台北市議員戴錫欽接獲陳情，大安區某社區訂出幾乎苛刻的「特殊飼養條款」，要求大型寵物得戴頭套、口罩，盼北市府扮演好溝通橋樑角色，落實友善動物城市家園的精神。

依據《動物保護法》第20條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由7歲以上的人伴同，具攻擊性寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，前項具攻擊性寵物及其所該採取防護措施，由中央主管機關公告。

行政院農委會公告的具攻擊性寵物及出入公共場所該採取防護措施，具攻擊性寵物為比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬，出入公共場所及公眾得出入場所應由成年人伴同，並採取下列防護措施之一，包括以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱透氣口罩，以及具備防曬、通風功能的金屬製堅固箱籠裝載。

戴錫欽於8月15日工務部門質詢時表示，大安區某社區規約雖未禁養寵物，卻於「寵物管理辦法」訂定了近乎苛刻的「特殊飼養條款」，要求非兇猛性、12公斤以上大型寵物得由地下室出入，並戴口罩、頭套，而小型寵物貓、狗進出大廳須由主人抱著，且所有寵物禁止進入健身房、圖書館、交誼廳；另也規範禁止在社區內遛狗，以維護社區公共衛生及社區小朋友安全。

▲戴錫欽接獲陳情，大安區某社區訂定近乎苛刻的「特殊飼養條款」。（圖／台北市議員戴錫欽辦公室提供，下同）

戴錫欽質疑，超過12公斤的大型犬隻不代表具有攻擊性，具有攻擊性犬隻有額外規範，且中央也僅規定「戴口罩」與成年人陪同，從未要求「戴頭套」，連犯罪嫌疑人戴頭套都是為保護其身份，不曉得管委會訂下的規定是戴頭套為何？且坦白說禁止遛狗的理由也有些過頭，犬隻難免會有便溺，應可要求飼主得清理，但不能完全禁止在社區內遛狗，「我覺得這部分太過了。」

北市動保處當時回應，該社區的確有限制一些動物友善空間，應與管委會進行溝通；而北市建管處則表示，目前規約由公寓大廈自行訂定，為達到寵物友善環境，會配合動保處將相關規範告知公寓大廈。

戴錫欽指出，動保處、建管處皆認同雖授權管委會訂定規約，但要符合友善動物城市基本精神，盼北市府與該社區管委會進行溝通，包括曾發生何種個案、因素等，導致訂定此特殊飼養條款，以及希望該社區將此規約修改合理，兼顧社區居民的環境衛生、人身安全、飼主與寵物權益。

戴錫欽事後接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，自己長期關注動物保育相關議題，有民眾向他反應此大安區某社區的規約，有關於住戶飼養寵物部分，疑似與北市「友善動物城市」有牴觸，甚至某種程度上與《動保法》精神有衝突，「台北市作為友善動物城市，這樣的確不是很妥當。」