社區規約苛刻毛孩！肇因住戶爭議　北市府也沒輒：公寓大廈自行訂定

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員戴錫欽日前接獲陳情，大安區某社宅訂出幾乎苛刻的「特殊飼養條款」，要求大型寵物得戴頭套、口罩並走地下室；台北市建管處事後稱，該社區除了規約的「貓狗糞便應隨地清除」外，無額外訂定寵物管理辦法，但據陳惰人指出，該社區的條款至今仍存在於社區，且尚未取消。

戴錫欽於8月15日工務部門質詢時表示，大安區某社區規約雖未禁養寵物，卻於「寵物管理辦法」訂定了近乎苛刻的「特殊飼養條款」，要求非兇猛性、12公斤以上大型寵物得由地下室出入，並戴口罩、頭套，而小型寵物貓、狗進出大廳須由主人抱著，且所有寵物禁止進入健身房、圖書館、交誼廳；另也規範禁止在社區內遛狗，以維護社區公共衛生及社區小朋友安全。

▲台北市議員戴錫欽。（資料圖／記者林敬旻攝）

戴錫欽質疑，超過12公斤的大型犬隻不代表具有攻擊性，具有攻擊性犬隻有額外規範，且中央也僅規定「戴口罩」與成年人陪同，從未要求「戴頭套」，連犯罪嫌疑人戴頭套都是為保護其身份，不曉得管委會訂下的規定是戴頭套為何？且坦白說禁止遛狗的理由也有些過頭，犬隻難免會有便溺，應可要求飼主得清理，但不能完全禁止在社區內遛狗，「我覺得這部分太過了。」

北市動保處當時回應，該社區的確有限制一些動物友善空間，應與管委會進行溝通；而北市建管處則表示，目前規約由公寓大廈自行訂定，為達到寵物友善環境，會配合動保處將相關規範告知公寓大廈。

▲戴錫欽接獲陳情，大安區某社區訂定近乎苛刻的「特殊飼養條款」。（圖／台北市議員戴錫欽辦公室提供，下同）

據了解，大安區某社區訂出「特殊飼養條款」，是因有住戶與其他住戶的小型犬發生爭議事件，進而使該社區訂定此條款。

北市建管處8月19日回覆《東森新媒體ETtoday》，經了解該社區「寵物管理辦法」相關問題，除了規約第16條第5項「自家飼養貓狗的糞便應隨地清除」之外，並無額外訂定寵物管理辦法，所以也沒有因其它事項依違反規約罰緩的問題。但儘管建管處稱該社區無額外訂定寵物管理辦法，陳情人透露，「特殊飼養條款」至今仍未取消，與建管處說法明顯不同。

北市動保處則表示，若社區規約有違反《動保法》要求飼主照護寵物職責，進而有損及動物福利的狀況，會配合公寓大廈管理自治條例的主管機關，就個案進行了解，並至社區協助宣導《動保法》規定及精神等事宜，若查有違法情形依法裁罰。

戴錫欽接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，農委會跟《動保法》中，有明確列出具有攻擊性犬隻名單，帶具攻擊性犬隻出門時有些必要措施，包括成年人陪同、牽狗鍊和戴口罩等，但該社區管委會進一步要求戴頭套，甚至不准到某些區域，他認為與《動保法》立法宗旨有牴觸，儘管未必有在法律文字上規範，可能屬於模糊地帶，但對於北市推行「友善動物城市」和飼主不公平，造成飼主變成次等公民，住在社區有被歧視感。

戴錫欽指出，自己先前有建議動保處、建管處勸導該社區管委會進行理性溝通，雖然社區在沒有牴觸法令的情況下，無法強制要求一定得改善，但仍希望動保處能夠發揮專業、扮演好溝通橋樑角色，讓飼主或週遭有鄰居飼養寵物的民眾、管委會等都可和睦相處，真正落實友善動物城市的精神。