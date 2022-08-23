台南殺警「4大疑點」　非預謀卻下狠手割喉、現場遺留BB槍

記者趙蔡州／綜合報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠22日在追查偷車逃犯時，遭到對方持刀攻擊雙雙殉職，消息一出引發社會震撼，整起事件也有相當多疑點，例如嫌犯若只是偷車，並沒有預謀要殺警，為何會突然下重手殺人，而且現場還遺留有BB槍，是否是要混淆員警趁隙奪槍，究竟有沒有其他共犯等，警方目前全力緝兇中。

27歲警員曹瑞傑、36歲警員凃明誠22日上午11時48分在安南區追查偷車逃犯，不料在台江大道四段、北汕尾三路附近的荒地遭對方持刀攻擊，後續支援警力趕到時，兩人已躺在地上一動也不動，其中曹瑞傑頸部刀傷達20公分，凃明誠則身上、頸部有多處刀傷，送醫後均傷重不治。

▲台南市22日發生殺警案震撼全台。（圖／民眾提供）

不過單純的查緝贓車，為何會變成殺警奪槍，事件有相當多疑點，像是殺人是重罪，若嫌犯只是單純偷車被逮捕，為何需要跟警察拚命，拿刀把警員割喉殺害，其次警方事後在現場蒐證，發現警槍被嫌犯拿走，但遺留另一把BB槍，懷疑是不是追逐過程中，嫌犯拿出假槍讓警方遲疑，再趁隙奪警槍或襲擊員警。

警方還發現現場共開了6槍，警車副駕駛座車窗破裂，右側車身更是發現數個彈孔，透過彈孔的位置可以發現，6槍都是往副駕駛座射擊，而且是警用槍枝開的槍，嫌犯究竟是如何在2名員警眼前奪槍成功，若先前已經割喉刺傷員警，又為何要朝警車開槍。

▲台南市第三分局分局長歐祖明證實，被列為殺警嫌犯的陳偉捷已經投案。（圖／記者黃彥傑攝）

嫌犯在1對2的情況下奪槍成功，現場真的只有1人犯案嗎，是否可能有其他共犯，又或是嫌犯其實早有預謀，故意把員警引誘到偏僻處下手。

台南警察局第三分局分局長歐祖明22日晚間證實，被列為殺警嫌犯的陳嫌已主動投案，由於對方拒絕在夜間偵訊，待23日訊問後會統一對外說明案情。至於確切殺警兇嫌身分，仍待專案小組進一步釐清。

台南市警察局長方仰寧22日晚間也表示，嫌犯的影像可以提供偵查方向，真實身份也不排除任何可能性，目前仍不排除陳男涉案的可能性。至於嫌犯目前是否還在台南，他指出，偵辦部分很多無法全部透露，盼外界給警方辦案空間，之後若有進一步訊息，一定會向外界說明。

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