駁台北燈節欠5000萬　柯文哲：不能一個路人說欠錢就真的有欠

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲批評高雄燈會預算有黑洞，反被網紅「四叉貓」劉宇踢爆柯2018年台北燈會搞出「5000萬黑洞」，且當時派市長室機要賴彥霖夜訪廠商，賴還暗示廠商，若柯落選就還不出錢來。但柯文哲22日否認指控，表示「欠錢都繳了」，並強調這件事他不知道怎麼回事，且這也不是賴彥霖的業務。

民進黨北市議員洪健益22日上午質詢柯文哲，賴彥霖2018年11月12日，如同四叉貓所說的，爆料北市府欠5000萬的事情，有沒有這件事？柯文哲說：「其實這件事情我都不曉得。」

洪健益接著說，賴彥霖當時是北市府的代表，到底有無欠人家5000萬沒還嗎？柯文哲回應，自己這一兩天才聽到這消息，最讓他驚訝的是，賴彥霖是研考會，怎麼會跟這件事有關係。「你現在問我，我一定說沒有。」柯文哲也說，廠商的主張，不能因為一個路人來說你欠我5000萬，我就欠你5000萬。

洪健益再問，北市有無欠燈會協力廠商5000萬？柯文哲表示，「應該都付了吧」。洪健益又質疑，那為什麼賴彥霖2018年11月12日代表北市府，說不要爆料，否則柯選舉選不上？你說很奇怪，如果賴彥霖代表的不是北市府，卻跟廠商說這些話，且北市府沒有這筆5000萬帳目，那賴彥霖心態可議，要不要告他？

柯文哲表示，欠錢都繳了，這件事他不知道怎麼回事，且這也不是賴彥霖的業務。

柯文哲接受民進黨北市議員阮昭雄質詢時，重申自己在四叉貓爆料前不知情上述賴彥霖的作為，並表示回去會再調查，因為這非賴的業務。但阮昭雄也質疑柯文哲，賴彥霖當時作為市長室機要秘書，通常看到市長機要秘書，就會覺得是代表市長，所以到底是你授意的，還是你的核心幕僚叫賴去談這件事；此外，這件事結束之後，賴彥霖擔任研考會主委，是否在這事情表現不錯，所以升官？

柯文哲回應，「不會」，賴彥霖跟這個無關。