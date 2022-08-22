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華航「輕薄飛行夾克 4.0」今起預售！2升級亮點曝　月底前買打9折

▲華航飛行夾克開放預購。（圖／華航）

▲華航飛行夾克開放預購。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空「輕薄飛行夾克 4.0」今日開放預購，包括軍綠色、藏青色及經典的正黑色款式，華航表示，在 eMall 送貨到府限量發售，旅客可在機上或網路平台訂購，8月底前預購更享9折優惠及免運費。

華航為國內首家推出飛行夾克的航空公司，歷代發售廣受好評，熱銷逾萬件。第四代飛行夾克全新設計繡花臂章，精緻工藝與高辨識度的航空圖示注入風格強烈的軍裝風格，袖口繡標出機場跑道發想，象徵飛機啟航的原點；夾克後背重現飛機起飛背影，朝遠方展翅高飛。

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華航飛行夾克 4.0 材質延續使用機能性布料，具防潑水、防風及防曬抗UV 的特性，內裡也採用更細緻的網布，增加透氣性，穿著舒適不悶熱。

華航指出，飛行夾克有兩大升級亮點，針對領型提升防護功用，羅紋布料的立領造型強化阻風效果，不僅修飾頸部與臉型線條，也更服貼保暖，整體效果更顯俐落；插手袋也由原有的基本袋型提升為蓋袋式造型口袋，展現潮流與實用性能間的平衡。

第四代華航飛行夾克每件售價新台幣 2,380 元，8月底前預購享有 9 折優惠及免運費，每件特價新台幣 2,142 元。另外除了飛行夾克，還有「襯衫式機能 POLO 衫」可以選擇，採用排汗紗材質，搭配領部「鈕扣領裝飾」，正式中帶有休閒感的設計，同樣可在華航 eMall 購買。

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