全台限量20萬顆！麥當勞首顆「植物肉漢堡」來了　只賣21天

▲麥當勞第一顆「植物系漢堡」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

未來肉正夯！人氣速食品牌「麥當勞」宣布推出史上首顆「McPlant® 植物系漢堡」，找來植物肉品牌「Beyond Meat」合作，選用經典芝麻麵包搭配植物肉餅、新鮮生菜及融化起司等餡，速食控肯定要來嚐鮮，全台限量20萬顆，8月24日至9月13日限時21天開賣或售完為止。

▲經典芝麻漢堡裡頭夾了植物肉餅、新鮮蔬菜等料。

「麥當勞 X Beyond Meat」聯手推出全新「McPlant® 植物系漢堡」，選用由豌豆蛋白、米蛋白等製成植物肉餅，搭配爽脆生菜、新鮮蕃茄、洋蔥及融化起司，再淋上經典美乃滋醬，全夾進芝麻麵包裡頭，每一口都香氣十足，全台只有20萬顆，8月24至9月13日限時登場或售完為止，提醒該產品含有五辛（洋蔥）及奶蛋（起司、美乃滋)，且植物肉與肉品室使用共用煎爐設備，因此非純素食產品，消費者要多加注意。

▲必勝客CP值爆表「1公尺派對巨飽盒」回來了。

另，必勝客今年初首賣CP值爆表的「1公尺派對巨飽盒」近日也宣布重磅回歸了，一次集結10大人氣美食，全被塞進1公尺長的紙盒當中，光是視覺效果就超驚人，這次全台限量1萬5000份，即日起至8月22日限時5天搶先開放預購，趕緊手刀搶去。

「1公尺派對巨飽盒」內含3款口味任選的經典大比薩（限制方形鬆餅餅皮、2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食有BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、麻糬QQ球及黃金和風鱈魚塊。

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