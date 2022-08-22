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燒酒螺闆娘「北半球快掉出」胸爆！高EQ擊退酸民　網：想吸螺了

▲燒酒螺闆娘「北半球快掉出」胸爆。（圖／邵薇授權引用）

▲她從小跟著家人擺攤。（圖／邵薇提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名燒酒螺老闆娘昨曬出「超胸狠」工作照，姣好外型與火辣身材，立刻引起廣大關注，而她飽滿的北半球更成了最亮焦點；不僅如此，對於酸民嘲諷靠身材做生意，她也高EQ回應，獲得一票網友讚賞。

老闆娘邵薇在「爆廢公社公開版」PO出美照，笑喊「燒酒螺來...擠霸（台）。」只見她穿著低胸小可愛，正專注地盛裝著燒酒螺，而胸前的渾圓讓老司機們眼睛一亮，不禁燃起朝聖的慾望。

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PO文不到1天時間，已狂吸9千網友按讚，紛紛直呼「那是颱風螺」、「好想吸哦，帶我去買」、「先請哥示範正宗吸法」、「比地瓜球優」、「好久沒素田螺了，都忘了火辣的感覺」、「漂亮的半甲」、「全都給我包起來，包含妳」、「環島必停景點又多了一個」、「我真不知是要去看大士爺還是去看燒酒螺的。內心無比的糾結」。

▲燒酒螺闆娘「北半球快掉出」胸爆。（圖／邵薇授權引用）

▲邵薇外型亮眼，身材非常好。（圖／邵薇提供）

當然，在讚嘆聲中不乏酸言酸語，不過邵薇則高EQ表示，「看到有些人回覆說，要露身材才能做生意嗎？並不是。我雖然20幾歲，不過在這行業佔了一半時間，其實沒露奶也能做，做生意眉角很多，如果今天一個商品你沒有買過，賣相也不好，基本不會有人想去買，當你商品賣相好至少引起購買意願，好不好吃會不會再回購又是另一回事。」

另外，邵薇也向《ETtoday新聞雲》記者提到，「我從國小就開始跟家人一起擺攤，到現在20幾歲，應該算有15年了。最近假日有時會在市集，目前活動是在大鵬灣擺到9月4日，平日只有家人顧，偶爾假日我會在。」

▲燒酒螺闆娘「北半球快掉出」胸爆。（圖／邵薇提供）

▲她也有賣過木瓜牛奶。（圖／邵薇提供）

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