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美空軍停飛「魚鷹」傾斜旋翼機　日本陸上自衛隊跟進

▲▼CV-22魚鷹傾斜旋翼機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍日前停飛CV-22魚鷹傾斜旋翼機，日本陸自也宣布跟進。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京20日綜合外電報導

美國空軍特種作戰司令部日前下令停飛魚鷹機（CV-22 Osprey），日媒報導，日本陸上自衛隊跟進暫時停飛現有魚鷹機（V-22 Osprey）。

美國空軍特種作戰司令部的CV-22魚鷹型傾斜旋翼飛機一再發生離合器故障問題，為了找出原因，司令部已經勒令整支機隊的52架CV-22魚鷹機停飛。

共同社報導，日本防衛省九州防衛局人士指出，日本陸上自衛隊暫時部署在千葉縣木更津駐屯地的V-22魚鷹機已暫時停飛。

防衛省將跟美方詳細確認有關魚鷹機的問題，也會對魚鷹機進行額外機體檢查，在未確認安全無虞前不會放飛。目前暫不清楚V-22魚鷹機何時復飛。

防衛省為強化離島防衛能力，總計採購17架V-22魚鷹機供陸上自衛隊使用，目前政策方向是在2025年前部署於佐賀市的佐賀機場。

沖繩電視台報導，駐沖繩美軍嘉手納基地也停飛同型魚鷹機。

美軍CV-22雖然部署在日本東京橫田基地，但使用CV-22的部隊基地位於嘉手納，所以CV-22經常飛到沖繩。另一方面，跟CV-22類似機型、被部署在駐沖繩美軍普天間基地的MV-22未被停飛，照常執行相關訓練。

不過，沖繩縣知事玉城鄧尼18日說，魚鷹機從研發階段起就不斷發生事故，沖繩縣政府反對部署；美軍陸戰隊的MV-22如果也有相同的問題，應該停飛進行安全確認。

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