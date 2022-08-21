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瘋電影／間諜過家家　爸爸是間諜媽媽是殺手我有超能力

文／賴賴

▲▼間諜過家家。（圖／ＹＡＨＯＯ）


瘋言瘋語：


這片原來是外甥女看見粉色髮型的小女孩頭像非常可愛，讓我幫忙尋找這片，於是發現在NETFLIX上出現，而YOUTUBE上也有，但礙於不知道這是什麼內容，所以就先看一下，沒想到看一下就一口氣看完了，這劇本真心是太強，太好看，而且超好笑，好久好久日本沒有這種優質內容出現了，大推。

男主角是個國際第一名的間諜高手，為了執行一項艱難的任務，深入敵營，因為需要接觸某大魔王，大魔王有個小孩在念貴族小學，於是男主來到孤兒院，領養了一名具有高智商的小女孩，沒想到這個小女孩竟然有讀心術的超能力，但聰明的小女孩並沒有讓男主知道，默默的了解了養父是個間諜，而有了女兒還需要一個媽媽，碰巧女主貧苦長大，並需要照顧弟弟而成為殺手，表面上是OL，實際上是個武功高強的殺手，就這樣陰錯陽差的這個家庭組成了，小女孩充分了解父母表面上和私地下的職業，而感到刺激開心，第一季12集，超好看又超好笑的，畫風也唯美，評價超高，五顆星推薦。

動畫最重要的就是畫風，這片有別於其他動畫的匠氣視覺，千篇一律的相同長像，男女主角精緻的五官，絕佳的動作設計，加上許多超強創意橋段，有種隨時有驚喜出現的期待，而節奏緊湊，加上趣味橫生，是那種會笑出來的日本動畫片，自從＜校園迷糊大王＞之後，就沒看過類似唯美好笑的日本動畫片了，這部太推薦了。




◎譯　　名　間諜過家家
◎片　　名　SPY×FAMILY
◎年　　代　2022
◎產　　地　日本
◎類　　別　動畫
◎語　　言　日語
◎上映日期　2022-04-09(日本)
◎導　　演　古橋一浩 Kazuhiro Furuhashi
◎主　　演　江口拓也 Takuya Eguchi
種崎敦美 Atsumi Tanezaki
早見沙織 Saori Hayami
吉野裕行 Hiroyuki Yoshino
甲斐田裕子 Yûko Kaida
山路和弘 Kazuhiro Yamaji

◎簡　　介

本作敘述一名身份為間諜的男性，和另一位實際工作是殺手的女性，以及一個能讀心的超能力者女孩，三人互相隱瞞真實身份所組成的虛假家庭間的家庭喜劇。

▲▼間諜過家家。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲養父是間諜界頂尖高手，易容術是小CASE。

▲▼間諜過家家。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲為了接近魔王之子，與他交好是最重要的任務。

▲▼間諜過家家。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲小舅要來視察姐姐結婚到底嫁給什麼樣的人?

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