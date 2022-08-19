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瘋電影／歡樂好聲音2　做夢一定要做大夢

文／賴賴

▲▼歡樂好聲音2。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

真是一部闔家觀賞的好作品，寓教於樂流暢精彩，音樂好聽劇情好看，暖暖甜甜的勵志作品，看電影的過程中不斷感覺像是BTS的故事，小人物努力不懈的往上爬，非常喜歡劇中的一句對白：做夢一定要做大夢，我們的方向只有一個，往上。

片中每個腳色型塑立體，編劇在短短一兩個場景便將演員性格說明透徹，天真浪漫的表演工作藝術者，沒有商人的權謀算計，單純真摯，每種動物的特性都帶出來，獅子的一夫一妻制，所以鰥夫特別傷心，而黑猩猩則是天生的保全人員，什麼動物都能制伏，野狼強烈慾望利己主義，蜥蜴的生存能力，各種動物間的特質，編劇都運用的恰到好處，非常好看說，虎年第一部電影，特別喜樂。


片　　名：歡樂好聲音2　做夢一定要做大夢
英文片名：Sing 2
類　　型：動畫、音樂/歌舞、喜劇
上映日期：2022-01-28
片　　長：01時50分
導　　演：葛斯詹寧斯(Garth Jennings)
演　　員：馬修麥康納(Matthew McConaughey) 、 泰隆艾格頓(Taron Egerton) 、 瑞絲薇斯朋(Reese Witherspoon) 、 史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson) 、 巴比康納維爾(Bobby Cannavale) 、 波諾(Bono) 、 葛斯詹寧斯(Garth Jennings)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

巴斯特（金獎影帝馬修麥康納 配音）以及他旗下的藝人將他的新穆恩劇院，轉變成當地最火紅的表演場地，但是他現在有一個更大的野心，那就是在光芒萬丈的紅灘市的克里斯托塔劇院，舉辦一場全新歌舞大秀的首演會。

完全沒有任何娛樂圈的人脈可言，巴斯特和他旗下的藝人－包括總是憂心忡忡的豬媽媽蘿希坦（金獎影后瑞絲薇斯朋 配音）、搖滾女豪豬愛希（史嘉蕾喬韓森 配音）、認真努力的大猩猩強尼（泰隆艾格頓 配音）、內向害羞的大象米娜（托蕾凱莉 配音），當然還有愛現豬仔剛特（尼克克羅爾 配音）－必須偷偷溜進由一匹冷血無情的娛樂大亨野狼吉米克里斯托（艾美獎得主巴比卡納佛 配音）一手打造經營，舉世聞名的克里斯托娛樂公司的辦公室。

為了得到克里斯托先生的注意被逼到狗急跳牆的剛特，突然靈光一閃，給了巴斯特一個超浮誇的點子，巴斯特也逼不得已採用了這個點子，那就是向克里斯托先生掛保證，他們全新的歌舞大秀將由傳奇搖滾獅子歌王柯雷卡洛威（波諾 配音）領銜主演。但問題是，巴斯特從來沒見過柯雷，而且這名傳奇搖滾歌王早就在十幾年前，因為痛失愛妻從音樂界引退，獨自隱居了十幾年，再也沒有人見過他。

當剛特正在幫助巴斯特設計出一場舉世無雙的舞台歌舞秀經典傑作，來自克里斯托先生的壓力（以及可怕的威脅）也越來越大，巴斯特就展開一場尋找傳奇搖滾獅子歌王柯雷卡洛威的大冒險，希望能夠說服他重返舞台。原本只是巴斯特想要揚名立萬的春秋大夢，卻轉變成一個現代寓言，提醒了每一個人，音樂的力量強大到足以療癒一顆最悲傷破碎的心。

▲▼歡樂好聲音2。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲善良永遠會得到好的回報。

▲▼歡樂好聲音2。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲才華不需要靠長相支撐，有才華就去追夢。

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