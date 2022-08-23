瘋電影／席琳狄翁外傳：愛的力量　今生只愛他一人

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，雖然席琳狄翁名揚四海，但還真的是只聽過她的歌但不知道她的故事也沒太多涉獵，過然是個充滿傳奇的人物，有14個哥哥姐姐，媽媽還能生下第15個，這個媽媽實在太偉大了，而這種多子家庭在西方，真的很容易就組成合唱團，麥可傑克遜也是這種背景長大，故事精彩，且故事性極高。

沒想到席琳狄翁如此專情，沒有花邊，一段婚姻維持到最後，和老公相差26歲也是有差，一生生活在愛的包圍下，也演唱了膾炙人口的動聽好歌，有好音樂加持，就算沒有俊男美女，但故事性相當強，很好看說。看到新聞，她最近身體微恙，希望她早日康復。

片 名：席琳狄翁外傳：愛的力量

英文片名：Aline

類 型：劇情

上映日期：2022-07-29

片 長：02時06分

導 演： 瓦萊麗樂梅西埃(Valérie Lemercier)

演 員： 瓦萊麗樂梅西埃(Valérie Lemercier) 、 沙爾文馬賽爾(Sylvain Marcel) 、 丹妮兒費紹(Danielle Fichaud)

國 家：加拿大、法國

語 言：法語、英語

發行公司：聯影／聯贏



劇情大綱

叱吒全球的歌后艾琳，誕生於熱愛音樂14 個哥哥姊姊的大家庭，排行老么。12 歲時，音樂製作人發現她驚人音樂天賦和美妙歌喉，對其悉心栽培，將她打造成世上最偉大歌手，在舞台上創下許多輝煌成就。

兩人事業上展現絕佳默契，日久生情，愛意逐漸滋長，雖相差 26 歲卻共譜戀曲，伯樂成為摯愛，克服世俗眼光結為連理，共譜至死不渝的非凡愛情，電影揭露與音樂製作人、歌唱生涯的千絲萬縷，是一趟發現真愛的旅程，更可見證一代西洋金曲天后傳奇人生。

▲年紀輕輕就愛上經紀人，並與他結為連理。

▲天生歌姬無人可比的肺活量和嗓音。

▲期待來臨的兒子。

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