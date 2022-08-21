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NCC發3點聲明回應數位中介法！　強調：沒「強推」之情事

▲▼NCC(國家通訊傳播委員會)18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會，包括LINE、PPT、巴哈姆特、臉書、電子商業務業者與公協會等資訊儲存服務及線上平台服務業者到場。（圖／NCC）

▲NCC《數位中介服務法》草案說明會。（圖／NCC）

記者張靖榕／綜合報導

NCC提出《數位中介法》草案後引起熱議，各大網路社群平台及通訊軟體代表掀起反對聲浪，直指「強推」。對此，NCC今（21日）上午發布3點聲明，全文共781字，強調草案僅為初版，「沒有部分人士所稱『強推』之情事」。

NCC全文聲明如下：

【NCC回應各界針對數位中介服務法草案之指教】

有關近日各界對國家通訊傳播委員會(NCC)的數位中介服務法草案之意見，該草案僅為初版，先前所蒐集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」之情事。感謝眾多寶貴的意見，期待持續理性溝通討論，並凝聚社會共識，促進相關政策之研議。

網際網路相關服務發展迅速，伴隨而來的犯罪議題也成為社會棘手的挑戰。過去幾年性私密影像的流傳、層出不窮的網路詐欺，各種假訊息的攻擊，以及網路兒少權益問題等，形成對社會、對人民的傷害，尤其是兒少婦女，因此各界紛紛要求政府提出有效的解決之道。NCC參考歐盟數位服務法等外國立法框架，草擬數位中介服務法，希望透過數位中介服務提供者的「業者自律」、「公眾他律」及「政府執行法律」的問責機制，保障使用者權益。

為回應各界近日指教，做以下三點說明：

一、草案僅為初版，將持續蒐集意見

NCC草擬之數位中介服務法僅為本會初步版本，於8月舉辦3場公開說明會蒐集意見，後續將審慎檢視、檢討各項不足之處。另一方面，關於規範範圍、執行方式及專責團體等會進一步討論，歡迎各界提供意見。

二、立法需要匯集民意，凝聚共識

草案尚未經委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題。網路議題繁雜且眾所矚目，NCC將持續保持開放的態度，聆聽外界建議。還望各界不吝提供寶貴意見與建言。

三、溝通過程公開透明，期望能理性討論

自由、安全及可信賴的網路環境需要各方利害關係人一起努力建構，NCC將秉持公開透明原則，持續與各方溝通，遵守自由民主法治的基本精神。

關於暫緩舉辦公聽會一事，NCC作為獨立機關，任何對外的政策仍需和各界（包括行政院、立法院以及社會各方）協調溝通，才得以周延完善。

言論自由是臺灣最珍貴的民主資產，也是憲法保障的權利，但諸多網路犯罪問題也亟需解決，該如何拿捏分際是門艱難的課題，希望本草案能回歸理性討論，促進相關政策之研議。

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