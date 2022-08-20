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疫情+軍演連爆！廣泛性焦慮症患者增2成　醫：合併3症狀以上當心

▲焦慮,心靈,成長。（圖／pexels）

▲疫情+軍演連爆！廣泛性焦慮症患者增2成，醫：合併3症狀以上當心。（圖／示意圖／Pexels）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情延燒2年多，精神問題也逐漸浮現，其中「廣泛性焦慮症」更位居精神疾病第三名。身心科診所醫師表示，最近兩岸軍事對峙情勢升高，更加速許多人對未來不確定感，臨床觀察患者約增加2成左右，提醒民眾若出現3項以上症狀，就應儘早就醫檢查。

開業精神科醫師楊聰財表示，廣泛性焦慮症個案通常對許多事件或活動有著過度的焦慮和擔憂，且在6個月內有症狀的日子遠多過於無，多數個案也認為「難以控制擔憂」，若成人焦慮與擔憂合併以下6項症狀中其中3項，兒童中了其中一項就要當心。

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6項合併症狀依序為：

1. 坐立不安或感覺緊張或心情不定
2. 容易疲勞
3. 注意力不集中，腦筋一片空白
4. 易怒
5. 肌肉緊繃
6. 睡眠困擾（難以入睡成保持睡眠，或坐立不安、睡不滿意）

楊聰財表示，「廣泛性焦慮症」很容易併發自律神經失調，自律神經是由大腦發出連結身體內臟器官及腺體分泌的神經系統，交感神經就像人體加油器，可以讓心跳加速、呼吸加快及活化肌肉張力；而副交感神經就像人體的煞車器，讓心跳變慢、呼吸平穩及肌肉放鬆等。

當自律神經失調時，患者容易出現注意力不集中、容易疲勞、煩躁易怒、生悶氣、緊張及睡眠障礙等症狀，且症狀會持續長達半年以上，廣泛性焦慮症的發生率大約每10到20人會有1位，且女性發生率是男性的2倍，盛行率約為3~4%，其中女性患者是男性的兩倍。若察覺自己或他人出現身心不適症狀時，也應及早尋求專業醫師協助，避免造成更嚴重的身心疾病。

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