余苑綺直腸癌「曝2個徵兆」女生難察覺　螢幕前哽咽：為什麼會罹癌

▲余苑綺抗癌路艱辛，粉絲隔空集氣盼望奇蹟。（圖／翻攝粉專余苑綺 Chichi）



網搜小組／劉維榛報導

39歲余苑綺被診斷出直腸癌第三期，2014年癌細胞已擴散到淋巴，多次復發甚至擴散到肝臟、肺部，現在情況不樂觀，稍早余天證實，女兒已簽屬放棄急救書，各界也替她集氣。事實上，余苑綺5年前透露，排便習慣改變部分，她本以為只是經期前後「拉肚子」，2個徵兆是糞便水水的、稀黏狀。

余苑綺抗癌8年來，勇敢化療70多次，上個月她還努力拍業配。經紀人心疼透露，余苑綺生病還擔心家計，光是新的治療就要50萬，因此她急著算帳要來付這筆費用。今稍早最新消息，余天帶孫女來探望余苑綺，並證實余苑綺已經放棄急救，也簽署同意書，今天就是帶孩子來談後續的事情。

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▲余天不捨女兒。（圖／記者湯興漢攝）



事實上，余苑綺愛運動、生活作息正常、不菸不酒，平時也多吃蔬菜水果。她5年前上節目《醫師好辣》語帶哽咽求問，「（我）為什麼會去得大腸癌？」

由於大腸直腸癌高風險3個症狀中，像是「腹脹腹痛」、「血便帶有黏液」與「明顯排便習慣改變」，余苑綺則透露，還沒診斷前，糞便呈現水水、稀黏狀況。不過余苑綺強調，因為女生生理期前後，會有拉肚子、便祕的狀況，因此比較難察覺。

據了解，余苑綺30歲前從未做過健康檢查，2014年全家曾一起做基因檢測，結果發現她的大腸罹癌指數高出常人5.56倍，罹肝癌的機率高出常人5.17倍，才知道這一切都是和遺傳有關。

本站報導《50歲男便秘、貧血！一檢查...「嚴重大腸癌」 醫示警：3症狀速就醫》，外科醫師蔡欣恬在節目《健康好生活》中分享，一名病患大便有血，且經常有便秘的感覺。醫師覺得不太對勁，加上發現他有貧血現象，立刻安排大腸鏡檢查後，確定病人罹患大腸直腸癌。也因該病人病況較為嚴重，所以先讓他接受前導性化學治療跟放射線治療，再進行手術。

蔡欣恬指出，大腸癌的臨床表現經常伴隨著「腹脹、腹痛」，「血便、黏液」，「大便習慣改變」如便秘、腹瀉等交替發生，這3大症狀。或是本來糞便形狀都粗壯成形、卻有變小的情況，甚至體重減輕、貧血等都是警訊；若摸到腫塊，則代表病況較為嚴重。