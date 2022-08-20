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在學校是獨行俠≠喜歡一個人！亞斯兒有「限量好友」就能滿足

▲▼禹英禑角色設定患有亞斯，她在劇中好友不多，但跟摯友董格拉米的友誼深厚。（圖／翻攝自Netflix《非常律師禹英禑》）

▲禹英禑角色設定爲有亞斯，好友不多，但跟摯友董格拉米的友誼深厚。（圖／翻攝自Netflix《非常律師禹英禑》）

〔編按：亞斯兒常常一個人，甚至嘴上說「喜歡自己一個人」，很可能是不懂得怎麼和他人溝通，並不一定是真的喜歡如此；不過他們只要有「限量好友」就能感到自在、滿足。韓劇《非常律師禹英禑》的主角角色設定為輕度自閉症（亞斯伯格症），劇中她的朋友也不多，但與摯友董格拉米的友誼深厚。本文透過臨床心理師王意中分享，身為師長如何引導亞斯兒和他人建立關係。〕

文／王意中
摘自／寶瓶文化《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通

「十、九、八、七、六、五、四、三、二──」走廊上，「鬼抓人」遊戲的鬼還沒倒數完，同學們便尖叫不斷地鳥獸散：「來呀，來呀！來抓我們啊！」教室裡，則是三兩成群的女同學聊著心儀的偶像團體、韓國天團，還有髮飾、手機吊飾、最新流行的LINE貼圖等。

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下課時間，教室裡外都鬧哄哄的，眼尖的導師卻發現小恆總是獨自在操場邊閒晃，似乎與這個喧囂的世界隔絕，他一個人正享受（或忍受）著寧靜的獨處。那畫面看起來很突兀，像孤鳥般。

導師心想：「總是一個人，長遠來說，對孩子也不盡然是好事。」

導師走向玩鬼抓人的同學們，問：「你們怎麼不找小恆一起玩？」

「拜託，怎麼沒找他？每次他都愛理不理的。」「問了幾次都沒反應，白問了。」「對嘛。如果他想玩，自己就會加入了。」「幹麼問？他才不理我們呢。孤僻，怪胎，真的很不好相處。我們才不想熱臉貼在冷屁股上。」

不問則已，一問，同學們話匣子一打開，抱怨連連。

「叫他跟女生一起玩好了。」「對嘛！對嘛！去找他的好閨蜜。」「女同學比較能夠接受他啦！」男生們嚷嚷著。
如果小恆願意和女生玩也好，但他又不是如此。

「這孩子到底在想什麼？難道他喜歡一個人待著？還是真有他為難的地方？」導師心想。身為導師，想幫助小恆融入班上，畢竟對小學生來說，有玩伴、朋友們玩在一起，應該是很自然的快樂吧。如果一直無法順利融入團體，這孩子會開心嗎？

主動靠近，做他當下在進行的事情

發現亞斯兒一個人在校園裡時，與其催促孩子去找其他同學玩，倒不如我們先主動靠近他。對於亞斯兒，最好的方法就是也去做他當下在進行的事情。

例如孩子在生態池旁邊遊蕩，我們很自然地走近生態池，同時表現出很專注觀察著生態池的變化，自言自語：「哇，學校的生態池真的好豐富啊，水生植物好多。」

刻意讓亞斯兒聽見這些話，同時邊說，邊自然地將眼神移向他，並且露出淺淺的微笑，接著再將注意力轉回生態池。先別急著要讓孩子立刻對我們有反應。只要他在第一時間沒有離開，代表他至少接受與我們同時處於生態池這個空間，這是好的開始。

發自內心地感興趣

你可能沒察覺到，其實亞斯伯格症孩子正仔細地觀察你。他在看這個人是否真的像他一樣那麼喜歡研究生態池。你躲不掉亞斯的眼神。我們是不是真正對生態池感興趣，亞斯伯格症孩子觀察得出來。

可以懂得少，但避免無知

或許對於生態池，你懂得不如亞斯兒多，那麼可以看著他，提出小小的疑問，例如：「什麼是雌雄同株？」「為什麼大萍的繁殖能力那麼強？」「什麼是浮葉型水生植物？」給他機會為你解答。

請提醒自己：我們在亞斯兒面前表現得對生態池所知有限，但是要適可而止，別讓孩子認為我們無知。一旦亞斯兒覺得我們對生態池根本不瞭解，很容易嗤之以鼻，認為道不同，不相為謀，與我們拉開遙遠的距離。那就弄巧成拙了。

興趣是關係的助燃劑

可以仔細地觀察與留意孩子特別熱衷的事物（如生態池）。當我們把話題轉移到這裡時，展示出他感興趣的事物，例如和他聊水生植物，將能加速拉近與孩子之間的關係。

別小看「共同興趣」對於與亞斯兒建立關係的重要性。這可是有助燃作用，能加快彼此熟悉的速度，使關係很容易便熱起來。

▲▼紅衣小女孩，女孩，小孩，紅衣，幼童。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲常看到亞斯兒獨自在校園裡遊蕩，但是並不等於他喜歡自己一個人。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

協助孩子建立同溫層的小團體

在班上，老師可以試著找兩、三位也對生態池感興趣的同學，引導他們加入，與亞斯伯格症孩子相處、互動。如果有機會讓亞斯兒與班上的同學形成一個小團體，比如形成以生態池為中心的小社群，亞斯兒會非常熱愛這個小群體，享受彼此接納、認同的溫暖。

讓亞斯伯格症孩子的優勢被其他同學看見。例如孩子對於生態池所知非常豐富，他可以解說、展示，有助於其他人感受到：這個同學原來不像他們以為的怪（其實是我們自己懂得不多），他有許多豐富的知識，甚至知道其他人不曉得的事情。這將使其他同學羡慕他，對他刮目相看：「哇！他真的好厲害。簡直是生態池達人。」

當亞斯伯格症孩子被肯定，也有了練習欣賞他人的機會。這是一種良性循環，而從一般生開始啟動，速度會快一些。

避免用質問的方式

發現亞斯兒一個人在校園裡遊蕩時，避免用這種「質疑」的方式跟他說話：
●「你怎麼一個人在這邊？」
●「為什麼你不和其他同學玩？」
●「你在這邊做什麼？」
●「不要這麼孤僻，合群一點。你不找人家玩，同學可能也認為你不喜歡他們。」
●「你要主動些，不要這麼被動。」
我們這麼說，讓孩子承受了莫名的誤解。

獨來獨往，可能是情非得已

雖然常看到亞斯兒獨自在校園裡遊蕩，但是並不等於他喜歡自己一個人。儘管有的孩子樂於獨處，但另一方面，也可能反映某些孩子不知道如何與別人互動，不懂得怎麼和他人溝通。

有時，孩子想要有互動，但是不曉得如何切入話題；或者想切入話題，又怕對方沒有反應；或是自己一開口，對方就鳥獸散；或擔心自己表現得不好，會遭到對方拒絕。

獨來獨往的孩子，是否需要協助？

亞斯伯格症孩子經常疑惑：「為什麼我不能一個人玩？只有我一個人玩的時候，沒有人管我，我想怎麼玩就怎麼玩，可以用自己的方式，不需要按照別人的意思，去迎合、配合別人，也不用聽別人嘮叨、指責或糾正。我不想要被人管，自己就可以玩得自得其樂。為什麼不行呢？」

這麼想，聽來確實滿合理的。如果當下的情況適合讓孩子自己一個人，那麼這是每個人的選擇。但是目前的課堂學習或未來的工作，難免會遇上需要團隊合作的時刻，而要與人合作、相互交流，亞斯兒需要發展出自己的一套模式以和他人互動。

此外，我們也真的需要好好思考：孩子是真的想要自己一個人嗎？或者他其實也希望跟別人有互動，只是不知道該怎麼做，甚至害怕被拒絕的挫折感？

我們要不時地提醒自己，孩子常常獨來獨往，並不表示他真的喜歡如此。或許有些孩子能夠享受獨處的樂趣，但是在大部分的情況下，這往往反映著孩子需要我們伸出援手，協助他學習與周遭的人互動。

擁有限量的好朋友，亞斯兒就能滿足

我們要試著理解，雖然班上有那麼多同學，但是對亞斯兒來說，不需要認識那麼多人。其實在班上只要有兩、三位相熟的同學能友善地相處，亞斯伯格症孩子便感到非常自在與滿足。

當然，如果孩子能夠順利地認識更多人，交到更多親密的朋友，這也是一種美好的結果，好朋友是多多益善。

▲▼玩具,積木,小孩。（圖／取自Pixabay）

▲與亞斯兒互動時，試著以亞斯兒當下在進行的活動為主。（圖／取自Pixabay）

亞斯兒是拒絕事情，並不是拒絕人

不管是不是亞斯，每個孩子都有拒絕和別人玩的權利，特別是對方出現不合理的要求，或是對於他的安全與身體界限產生侵犯時，無庸置疑，這當然必須拒絕。

如果排除了上述狀況，當其他同學主動找亞斯兒玩，他卻表現出抗拒時，我們是否要教他說「不」來表達拒絕？關於這個問題，在處理的優先順序上，我認為與其教亞斯兒練習說「不」，拒絕對方，不如優先引導一般孩子如何與亞斯兒做好互動，比較實際與適切。

同學願意主動與亞斯兒互動，找他一起玩，這真是求之不得的好事。然而，若亞斯兒不想和同學一起玩，該怎麼辦？

例如A、B、C三位同學主動找亞斯兒玩，這時候，亞斯兒獨自在教室裡玩積木，A、B、C卻以自身的需求，要求他跟他們到教室外面打籃球。

對亞斯兒來說，打籃球並不是他喜歡的活動，更何況他正在進行的疊積木遊戲被打斷，這時A、B、C三位同學的出現，很容易引爆他的激烈情緒。

我的處理順序是優先引導A、B、C，與亞斯兒互動時，學習試著以亞斯兒當下在進行的活動為主。例如他正在疊積木，A、B、C主動靠近，但維持適當的距離，同時也玩疊積木。

先不急著打斷或干擾亞斯兒正在進行的活動，給他一些時間，慢慢地適應身旁有A、B、C三個人也在玩積木。

那麼，是否該教亞斯兒表達「我不要玩」、「我不想跟你們玩」？如果孩子依然堅持不想玩，我們就要尊重他的選擇，不強人所難。也讓其他孩子瞭解，亞斯兒是拒絕「這件事」，並不是拒絕「這個人」。

★本文摘自寶瓶文化《不動怒，與亞斯伯格症孩子親近溝通》，作者王意中，臨床心理師。亞斯兒的確不容易溝通，但其實一點也不難搞，只是需要「懂」他的我們，細膩以待。

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