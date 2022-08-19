俄軍19日恐對「歐洲最大核電廠」動手！烏情報：員工被警告別上班

▲扎波羅熱核電廠19日恐爆嚴重意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏俄雙方互相指責對方攻擊核電廠，加劇歐洲地區的核危機。烏克蘭軍情局18日接獲緊急情報，聲稱俄軍突然在深夜宣佈核電廠將在19日休息，同時呼籲俄籍工作人員不要在當天上班，懷疑俄方可能準備在核電廠一帶發動「大規模挑釁行動」。

據美媒NBC報導，烏俄戰爭爆發後，歐洲最大的扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）就在3月被俄軍佔領，並遭到多次砲擊，掀起烏俄雙方的口水戰，互相指責對方應為這一連串的攻擊事件負責。

烏克蘭此前控訴俄軍利用核電廠作為基地，向烏克蘭平民發動攻擊，俄羅斯則反咬烏克蘭軍隊不顧一切地向核電廠開火。俄羅斯國防部18日聲稱，基輔政府準備趁聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）19日訪烏時砲擊札波羅熱核電廠，製造俄方引起人為災難的假象，但烏克蘭卻反控俄軍將在19日攻擊核電廠。

▲扎波羅熱核電廠附近地區頻遭攻擊，烏俄雙方互相指責對方應為砲擊負責。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭國防部主要情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）18日告訴NBC，最新情報顯示，俄軍突然在深夜宣布，核電廠將在19日休息，同時還撤走了大部分俄羅斯國營核子企業（Rosatom）駐扎波羅熱核電廠的工作人員，懷疑俄方可能準備在核電廠一帶發動「大規模挑釁行動」。

他補充，「我們不排除俄羅斯19日可能在扎波羅熱核電廠發動大規模挑釁行動，因為他們的宣傳、我們的情報和俄方佔領核電廠的行為，無一不在證實這一點。」俄羅斯拒絕證實或否認是否有任何俄羅斯國營核子企業的人員駐紮在札波羅熱，同時也拒絕了國際社會要求在札波羅熱核電廠周圍設立非軍事區的建議。

俄羅斯外交部發言人表示，要求在核電廠周圍設立非軍事區「令人無法接受」；而該國國防部則指出，如果核電廠受到進一步的攻擊，他們就會關閉核電廠。

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