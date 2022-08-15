孫生媽竊LV包成通緝犯坐牢　出庭喊：檢察官救我...還要養兒子

記者黃宥寧／台北報導

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，因竊盜案遭判有期徒刑6月，今年1月陋習難改又跑進淡水某冷氣空調店下手偷竊店員LV包，被依法起訴。本月1日法院開庭時，孫母得知自己是通緝犯，庭後竟落跑，隔日即遭逮捕歸案。士林地院（15日）押解孫母出庭，她一坐上被告席立刻喊「檢察官、書記官救我！」否認行竊，更辯是要將LV包拿給里長。

有多項竊盜前科孫母（65歲），去年1月4日下午4時許在芝山捷運站附近，見一名便輪椅婦行動不便，自告奮勇上前表示可以幫忙推輪椅，一路伴隨到老婦位於福華路住處，孫母向老婦拿鑰匙進屋內，停留一下後離去，隨後老婦便發現錢包失竊，趕緊告訴家人，報警處理，今年1月13日士林地院依竊盜罪，判刑6個月，可易科罰金18萬元。

豈料孫母竟在等待判決前3日，1月10日晚間6點多，跑進新北市淡水原德路一間冷氣行偷謝姓店員LV包包，店員調閱監視器追出後，孫母竟將皮包丟還隨即落跑，警方循線逮捕到她，她還更對店員表示，「我們和解算了吧！」，同年2月被依竊盜起訴。

▼孫母8月1日赴士林地院開庭，得知自己是通緝犯身分庭後竟直接落跑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

本月1日孫母赴法院出庭，否認偷竊，法官當庭告訴她「妳是通緝犯，要去執行科報到」孫母則稱「怎麼又被通緝...」庭後直接落跑，隔日即遭警方在淡水區逮捕入監執行。

今（15日）押解孫母出庭審理，一坐上被告席就哀喊：「檢察官、書記官救我，我沒犯罪」，辯稱沒偷竊LV包包，「這個包是我撿到，要交給里長啦！」

▲孫生媽媽潛入淡水冷氣空調店竊取店員LV包。（圖／記者陳雕文翻攝）

法官勘驗影片，清楚錄下孫母走進冷氣空調店，眼睛直視放LV包位置，見四下無人，下秒將包包摸走。孫母向法官解釋「我是要交給里長，沒別的動機，裡面有什麼都不知道」，更怨「我在那（監獄）生不如死，快救我」，接著反控是謝姓店員搶她3萬塊，甚至恐嚇要殺了她，但警方都不受理報案，情緒激動喊「根本吃案」。

法官問進入冷氣空調店要做什麼？她則稱「冷氣壞掉，葉片發出聲音，才想去找人修理」，經過看到包包，才會想去拿去給里長比較安全。

法官最後問學歷、經濟等，孫母則稱自己是「公務員、演藝人員」有通告才有薪水，還要養兒子，並稱自己說的句句實話，希望法官讓她回家，不想被關。

公訴檢察官認本案事實明確，孫母犯後否認犯行，無悔意，且未與告訴人和解，賠償損害等一切情狀，應依累犯加重其刑；法官諭知全案下月12日宣判。