哈佛MBA供每人每年228萬獎學金　院長：讓學生專注於成為世界領袖

▲哈佛大學是全球頂尖的名校，也是長春藤盟校之一。（圖／Harvard University臉書）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

哈佛商學院(HBS)一直是許多人心中的夢想殿堂，也是全世界最著名的商學院之一。近日，哈佛商學院宣布，為了讓更多學生能夠負擔企業管理碩士學位(MBA)的學費，將提供獎學金為有經濟困難的學生支付高昂的學費和學分費，而能獲得補助的學生約佔總人數的10%，盼能藉此消除學生經濟負擔，改善社會階級流動。

在過去的幾年裡，哈佛商學院一直致力於讓不同經濟背景的學生能負擔MBA課程的高額費用。包括為在商學院就讀期間，仍需為家庭成員提供經濟支持的學生提供額外資金、修改財政援助辦法、為有需求的人提供申請費減免等。

▲該校致力於培養來自世界各地和多元背景的優秀人才。（圖／Harvard University臉書）



據資料顯示，大約有50%的學生從哈佛商學院獲得獎學金，每年的獎金從幾千美元到超過60,000美元不等，而2021-2022年的年度平均獎學金為42,000美元（約126萬台幣）。此外，該校MBA的年度經濟援助預算超過4500萬美元（約13億5000萬台幣）。

近日，哈佛商學院的最新消息公告，將依據申請者前三年的總收入、資產、社經背景及大學學貸，評估免除學費的資格，符合資格者，就學2年期間，將全額補助每年7.6萬美元（約228萬台幣）的學費，大約會有10%的學生受惠。不過，獲免除學費的學生，仍需負擔生活費和保險費用，預估每年仍需3.5萬美元（約105萬台幣）左右。

哈佛商學院院長Srikant Datar表示，「哈佛商學院應該是讓最有才華的未來領導者可以發揮潛力的地方。我們希望消除阻礙他們的財務障礙並減輕債務負擔，以便他們能夠專注於成為改變世界的領袖。」希望能夠透過豐厚的獎學金支助辦法，確保來自所有社會經濟背景、行業和世界各地的學生都能夠獲得在哈佛商學院學習的機會與經驗。

▲哈佛大學除了傳授學業知識，也提供學生豐富的課外活動，吸引全方位的人才進入該校。（圖／Harvard University臉書）