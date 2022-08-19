「馬祖國際藝術島」獲德國紅點設計獎！9月將前往東京參展

▲文化總會及連江縣政府共同主辦的首屆「馬祖國際藝術島」，獲得國際規模最大設計獎項「德國紅點設計大獎」。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

文化總會及連江縣政府共同主辦的首屆「馬祖國際藝術島」，獲得國際規模最大設計獎項「德國紅點設計大獎」，讓這場風土交會、戰地轉譯的藝術共創計畫名揚海外。藝術島計畫光是討論及籌備就超過3年，如今也在連江縣政府的支持下，確定在9月前往東京參展「TAIWAN PLUS台灣吉日」生活節。

「馬祖國際藝術島」獲得2022紅點設計獎的「Brands & Communication Design」獎項，文化總會提到，這是繼2020年總統府建築國慶光雕後，第2件榮獲德國紅點設計獎肯定的作品。

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▲首屆「馬祖國際藝術島」今年2月在馬祖四鄉五島展開，此為《迴島嶼吧》團隊在東莒策劃藝術計畫，作品為藝術家創作「犬島海馬-土擺暝」。（圖／記者林育綾攝）

文總秘書長李厚慶表示，感謝紅點設計大獎評審對馬祖國際藝術島的肯定，藝術島的計畫光是發想、討論及籌備就超過3年，而策展團隊及創作者的作品，更是承繼30年以上馬祖的在地歷史、地理、人文、產業、風俗及冷戰遺址等文化的紋理，如今獲獎，最要感謝策展人、志工、縣府、專辦及文總的工作團隊，以及中央、地方到民間企業許多協力的部門。

而今年9月文總將重返日本東京舉行「TAIWAN PLUS台灣吉日」生活節，帶著70組台灣品牌團隊前進東京；而剛獲獎的「馬祖國際藝術島」也在連江縣政府的支持下，確定「載譽出國」前進東京參展，替未來的國際藝術交流奠基。

▲「馬祖國際藝術島」定為10年的文化治理縣政規劃，預計每2年舉辦一次。（圖／文化總會提供）

「馬祖國際藝術島」定為10年的文化治理縣政規劃，預計每2年舉辦一次，間隔年則舉行國際藝術創作交流及培力講座。除了策展內容，藝術島更邀請國立台灣交響樂團等多組知名表演團隊登島演出，文總更透過數位外交協會，邀請十幾個國家的駐台使節代表登島參觀。

首屆馬祖國際藝術島策展團隊，包括左腦創意、山冶計畫 、耕藝耘術有限公司、大浦plus+、好多樣文化工作室 、台電公共藝術、寧淨國際有限公司、鹹味島合作社、原典創思規劃顧問有限公司、國立成功大學規劃與設計學院等，總策劃為吳漢中。

▲▼馬祖國際藝術島將「地下坑道」化為展場，展期間海空旅運人次創下近年新高。（圖／記者林育綾攝）

首屆馬祖國際藝術島在今年2月12日開展，4月10日落幕，共有8個計畫，邀請41個跨領域的團隊，在馬祖四鄉五島共創39件作品、3個展覽空間；展期間海空旅運人次雙雙創下近年新高，藝術島策展室內展區共吸引2萬3千多的造訪人次，總人次更逾3萬。連江縣長劉增應在4月時也表示，第一屆藝術島落幕的隔天，就是開始準備下一屆的第一天，期盼與大家相約明年秋季再相見。