挨罵「懦夫」不能忍！巴西總統揪衣領搶手機　畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）18日在首都巴西利亞（Brasilia）與支持者交談自拍，期間一名YouTuber闖入後開始對著他大聲喊叫，更辱罵波索納洛是懦夫。這讓波索納洛忍無可忍，當場伸手抓住這名YouTuber衣領及手部，企圖搶走對方手機，如今畫面也曝了光。

▲巴西總統波索納洛忍不住出手抓對方衣領，還想搶手機。（圖／路透）

綜合CNN等報導，YouTuber威爾克里奧（Wilker Leao）平時就以拍攝與右翼領導人支持者之間的對峙打響名號。就在18日這天，他趁著波索納洛在總統官邸外與支持者說話並自拍時，拿起手機進行拍攝，並向波索納洛問及關於中右翼黨派Centrao聯盟等問題。

依據威爾克里奧所公布的影片，他被多名安全人員包圍帶到旁邊後，仍留在現場拒絕離開，接著開始對波索納洛辱罵懦夫（coward）等字眼，更說「我每天都會在這裡，波索納洛，讓我們看看你是否有勇氣走出來和我說話」。

面對眼前的狀況，波索納洛起初選擇進入車內，但過沒多久又走出來，雙方爆發肢體衝突。畫面顯示，波索納洛靠近威爾克里奧之後，先後抓起對方衣領與手部，直言「過來，過來和我說話」，接著伸手企圖搶走威爾克里奧手機，直到保全人員介入拉開兩人的距離，混亂場面才落幕。

另據每日郵報，最終安全人員允許威爾克里奧回到現場，並與波索納洛進行約5分鐘的交談，內容包括預算、稅改、武器持有等議題，波索納洛隨後才又回到車上。

巴西總統大選將於10月登場。依據《聖保羅頁報》（Folha de S. Paulo）18日晚間公布的最新全國民調，工黨籍前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）支持度仍位居第一，但與7月下旬的統計數據相比，波索納洛支持度上升約3個百分點，差距正在縮小中。