高溫警報擴大！7縣市防烤焦「下週更熱」　低壓系統離台最近時間曝

▲今明兩天炎熱，下週會更熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象局今午擴大對7縣市發布高溫警示，其中花東將出現38度以上極端高溫，氣象局表示，「今、明兩天熱，下週日到下週二整體會更熱」。另菲律賓海面有低壓系統發展，並往北移動，下週三到下周四離台最近。

氣象局今(8/19)中午擴大對7縣市發布高溫燈號，中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。宜蘭縣地區為橙色燈號，將連續出現36度高溫。台北市及新北市盆地、高雄市及屏東縣地區為黃色燈號，也可能有36度高溫。

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▲氣象局擴大對7縣市發布高溫警示。（圖／氣象局）

氣象局表示，隨太平洋高壓勢力西升，今、明(8/18~8/20)兩天台灣各地大多多雲到晴，清晨西半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；下週日到下週二(8/20~8/23)水氣偏少，整體天氣要留意高溫，降雨與今明兩天相比，午後雷陣雨縮減，集中各地山區，中南部會有局部午後雷陣雨。

下週三、下週四(8/24~8/25)過後，水氣增多，東半部整天會有不定時降雨，其他地區嚴防午後雷陣雨。

溫度部分，氣象局提醒，下周要留意高溫，今明兩天比昨天整體氣溫上升，各地氣溫普遍有33度到35度，大台北地區高溫局部可到36度，今天氣象局也有發布高溫燈號，高屏和東半部都有局部36度以上高溫，花蓮縱谷和台東長濱這一帶，容易出現局部38度極端高溫且有連續高溫狀況。

隨太平洋高壓西升，水氣減少，下週日到下週二，台灣附近水氣偏少、偏乾，更要留意極端高溫，大台北地區、花東縱谷、近山區盆地和河谷，高溫比較容易到37度到38度左右。氣象局表示，下週日到下周二，氣溫還會再度升高，各地氣溫相較之前持平或高1度到2度，盆地、近山區、河谷、縱谷氣溫更為偏高，大台北、花東縱谷局部高溫可到37度到38度。

▲氣象局預測未來一週溫度。（圖／氣象局提供）

至於下週溫度是否可能破新高？氣象局指出，7月和8月氣溫比較高，自動站有些極端高溫出現，花蓮縱谷這一帶有局部接近40度左右氣溫，不過自動站氣溫會偏高，不排除後期背景環境整體偏高，也可能有會類似氣溫出現。

氣象局強調，「今、明兩天熱，下週日到下週二整體會更熱」，除自動站觀測到偏高氣溫外，其他各地氣溫也都是升高，熱的時間也會比較長，36度以上氣溫分布範圍將增廣。

由於南海及菲律賓東方海面都有低壓雲簇，氣象局表示，預測圖上可看到兩個低壓系統，雲系發展沒有很明顯，一周預測趨勢上，菲律賓東方海面維持低壓區，後期預測會有低氣壓發展，強度還不明顯，目前正逐步發展並接近菲律賓近海，下週三到下週四往北移動趨勢，後期留意系統強度發展，下週三到下週四離台比較接近一些。