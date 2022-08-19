出版業鬼故事！作家勸讀者「猜測適可而止」：找到真相只會後悔

▲作家收到要以某凶宅作為創作題材的邀約⋯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林育綾／綜合報導

日本「致鬱系推理小說女王」真梨幸子再推出新作，她表示，這本作品是她將自己的體驗、所見所聞中各種「不可思議」寫成的小說，而裡頭出現的人物姓名、公司名字都已修改，讀者要猜測當然是個人自由，但她勸「適可而止」，因為「因為即使真的找到了，也不會有任何好事發生。只會帶來後悔。」

真梨幸子新作《不可思議》集結了日本都市傳說與出版業鬼故事，故事描述一間知名出版社的編輯尾上來信，希望能以某棟凶宅為題材撰寫小說。而作家的檔期已經排到2年後，原本並不打算和新的出版社合作，但尾上的信卻令她十分在意。

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那棟凶宅名為「M公寓」，正是作家搬到東京第一個住處，然而當時在那裡發生的事，令她揮之不去，說什麼都不想再和M公寓有任何牽扯。因此致電出版社要拒絕這個案子，卻得知尾上獨自前往現場取材後，在那裡發生了墜樓意外。然而，數日過去，作家卻再次收到尾上的來信⋯⋯。

真幸梨子說，此次作品是將自己的體驗以及所見所聞中各種「不可思議」寫成的小說，而作品裡出現的人物姓名、公司名字，基本上都作了修改。讀者要如何猜測當然是個人自由，但她希望各位適可而止，「因為即使真的找到了，也不會有任何好事發生。只會帶來後悔。」

▲真梨幸子新作《不可思議》集結了日本都市傳說與出版業鬼故事。（圖／皇冠出版）

真梨幸子擅長挖掘女性內心深層的「毒」，以獨特的筆法，將強烈的情感執著描寫得淋漓盡致，讓讀者覺得「不想看」卻又無法放手。她與湊佳苗、沼田真帆香留被譽為「悒鬱系推理」的旗手，曾著作《殺人鬼藤子的衝動》銷售突破60萬冊。