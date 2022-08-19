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大陸 大陸焦點 特派現場

中美關係「衝擊」好萊塢在華市場？ 　中宣部：哪國電影好就引進

▲▼ 中共中央宣傳部舉行「中國這十年」系列第21場主題新聞發佈會 。（圖／翻攝 中國網）

▲ 中共中央宣傳部舉行「中國這十年」系列第21場主題新聞發佈會 。（圖／翻攝 中國網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央宣傳部昨舉行「中國這十年」系列第21場主題新聞發佈會，針對外媒質疑大陸廣電總局「審片」制度變更嚴格，以及中美關係緊張是否會影響好萊塢電影進入大陸市場。中央宣傳部副部長孫業禮表示，中國的開放是對世界各國和全世界開放，哪個國家的電影好，哪個國家的電影更適合中國觀眾的審美情趣，中國就引進哪個國家的。

孫業禮表示，「中國已經成為美國電影最大的海外市場。」近十年來，引進的美國電影數量也不少，引進的電影數量佔比高達到41%，這個比例是很高的。

孫業禮介紹，美國電影在大陸的票房收入也很可觀，從數據來看，近些年來引進的美國電影有33部在華票房收入超過10億元（單位：人民幣，同下），有5部美國電影在華票房收入超過20億元，有些美國電影在華票房收入甚至超過美國本土市場。

「近期美國電影在華市場表現有所下滑。」孫業禮說，這可能是由多種因素造成的。比如說受新冠肺炎疫情影響，世界各國電影從製作到發行都受到了不同程度的影響，世界各國電影藝術交流步伐節奏也有所放緩，這是一個不容忽視的因素。還有，比如隨著中國經濟社會快速發展，中國觀眾文化素養、生活品位、審美水平不斷提高，大眾對電影作品提出了新的更高的要求。

孫業禮稱，中國實行社會主義市場經濟，中國的開放是對世界各國的開放，對全世界的開放，哪個國家的電影好，哪個國家的電影更適合中國觀眾的審美情趣，中國就引進哪個國家的。

他強調，希望美國電影在尊重文化習俗和受眾習慣的基礎上不斷提高質量，更好地滿足中國觀眾對更加多樣化、更高品質影片的期待。

▲迪士尼CEO鮑伯查佩克。（圖／CFP）

▲迪士尼CEO鮑伯 查佩克。（圖／CFP）

由於，大陸官方堅持「動態清零」政策衝擊娛樂產業發展。迪士尼首席CEO鮑伯·查佩克（Bob Chapek）在五月份財報會議直言，「當前中國情況複雜，但即使沒有這個市場，對公司的前景也抱有信心」。

他的發言被簡化成「沒有中國市場也能成功」，引發大陸網友出征。但近一年下來，迪士尼多部發行電影無法獲得大陸審批。以旗下製作超級英雄電影的漫威工作室為例，像是「黑寡婦」、「尚氣與十環傳奇」、「奇異博士2：失控多重宇宙」，至今都無法在大陸上映。

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