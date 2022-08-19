等換心臟1年多「男子到院發黑猝死」　醫曝救命過程：他活過來了





▲男病患心臟衰竭，一度猝死，所幸急救後活過來了。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

近日柬補寨活摘器官瘋傳，真實性劃上問號，但現實世界裡，有病人盼著能換心臟，無奈遙遙無期。急診醫師田知學透露，一名病患僵硬發黑「在我們眼前猝死」，經電擊與CPR救回一條命，而對方是一位年輕的心臟衰竭病患，等待換心一年多，因不適而搭車就醫，「很慶幸他北上火車上沒有發生意外！」

振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學透露，今（19）日從休息室出來，看見一名患突然全身僵硬、發黑、失去意識，「在我們眼前猝死了。」醫護們衝上前急救，趕緊將電極板往病患身上貼，監視器上馬上出現致命性心律不整。

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田知學說，「Clear」一喊，電擊成功，緊接著繼續CPR、準備給藥，病患馬上就回復心跳，意識也逐漸清醒。由於病患有著深邃輪廓，田知學則溫柔喊話，「你醒了！我Bunun（布農族）」，病患有氣無力回應「Truku（太魯閣族）。」

原來該名年輕病患心臟衰竭，等待換心一年多，心臟功能越來越差，但是還沒等到心臟，今天因為不舒服，從東南沿海北上。

田知學揪心表示，「很慶幸他北上火車上沒有發生意外，很慶幸猝死發生現場是在醫院，很慶幸他活過來了，很慶幸能和這群願意全心全意為病患努力的護理師們一起工作。」

田知學也補充說明，「這時，護理師才打上點滴，原本準備協助插管的護理師停下動作。這就是醫院裡的『叫叫壓電』 也可以整租移到院外，這也是為什麼田醫師不斷不斷提倡人人都會CPR、處處都有AED。」

隨後，田知學走出急診室，並趕緊上前向病患太太喊話，「他活過來了！妳可以進去了。」只見太太微笑中掛著淚水，趕緊衝進去察看老公狀況，不過田知學也感慨表示，「是今天最美麗的畫面，只是，未來還有未知又漫長的硬仗要打！加油。」

底下網友紛紛暖哭打氣，「謝謝醫護人員的努力，辛苦了！功德無量」、「太令人感動了」、「他也太幸運，你們也太棒了」、「看完全身起雞皮疙瘩，謝謝辛苦的醫護人員無私的奉獻」、「謝謝您們，也祝福他早日康復」。