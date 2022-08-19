不爽被害分手！大姐糾眾開槍轟八卦男大腿　下場曝光

▲蘇澳警方破門攻堅，逮陳女等12人。（圖／記者游芳男翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

36歲陳姓女子因懷疑鍾姓男子亂講話，害她被男友甩，氣得糾眾到鍾男蘇澳住處堵人圍毆，最後鍾男右腿中彈倒地。法官近日依殺人未遂罪，判陳女5年6月徒刑，其餘人等則依妨害秩序罪判6至7個月不等。

根據判決書內容，陳女等共12人去（2021）年1月25日開車到鍾男住處，發現鍾男車輛停在附近，其中一名周男便打電話騙稱要鍾男移車。

陳女見鍾男下樓後，上前稱要帶他去別處遭到拒絕，其他人見狀便拿著鐵棒、手銬、腳鐐等上前圍毆，過程中陳女喊「開下去，不要跟他講那麼多」，一名農姓男子便朝鍾男下半身開槍打中右臀，一行人隨後逃離現場。

鍾男女友下樓發現鍾男倒在停車場旁草地，發現他中彈便立刻帶他送醫並報警，蘇澳警方循線在桃園市中壢區及大園區等處，一舉查緝陳女等12人到案。

▲警方破門壓制陳女同夥。（圖／記者游芳男翻攝）



陳女辯稱不知道農男有帶槍，且鍾男遭圍毆時自己沒有動手，但鍾男和在場的2名小弟都有聽見，當時有女子聲音喊「開下去」，法官考量全場只有陳女一名女性，其他男性也和鍾男沒有過節，認定是陳女指示開槍，有殺人不確定故意之犯意。

合議庭法官認為，陳女始終否認有殺人犯意，犯後態度不佳，且未和鍾男和解，另同夥林男、楊男、曾男、劉男持鐵棒等進行圍毆，對公共秩序造成危害並導致鍾男受傷，但坦承犯行態度尚可，劉男也已和鍾男和解。

法官依共同殺人未遂罪，判陳女5年6月徒刑，另依攜帶凶器在公共場合聚集3人以上下手實施強暴罪，判曾男和劉男6月徒刑，而林男、楊男遭判7月徒刑，打電話的周男及小弟黃男則無罪。