快訊／追殺10年2槍終結仇家　高醫冷血殺手朱國江遭聲押

▲在醫院開槍殺人的朱國江（中）被移送到高雄地檢署複訊。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名王姓男子（56歲）昨（17）日上午在高雄醫學院候診區，遭男子朱國江（57歲）以行刑式開槍，王男頭部、胸部各中一槍倒在血泊中，搶救後仍宣告不治，警方在案發4小時內逮捕行兇的朱男，他也坦承因為債務和多年的積怨下手行兇，朱男在今（18）日下午被押往高雄地檢署，檢方複訊後以犯罪情節重大、有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

這起槍擊案件發生在17日上午10點半左右，嫌犯朱國江闖進高醫的候診區，對著坐在椅子上的王姓男子開了2槍，朱男犯案之後快速逃逸，而王姓男子被開槍後，整個癱坐在椅子上，明顯失去意識，王男頭部靠近額頭上方被開了一槍，右胸口也有槍傷，身上穿的藍色T恤右半邊明顯都是血跡，而王男經過搶救仍宣告不治。

檢、警調查，朱國江和死者王男是舊識，11年前還一起開過芭樂票公司（對外稱投資公司），後來王男將責任都推給朱，兩人從此結仇，朱國江在2012、2014曾兩度試圖槍殺王男都失手，後來朱男因案入獄服刑，直到2019年罹癌保外就醫，朱又繼續追殺王男，今年初朱就曾在高雄市區開槍被王男逃脫，直到昨日朱國江趁王男就醫之際，兩槍終結兩人糾葛超過10年的恩恩怨怨。

朱男行兇後搭車逃往台南，警方專案小組在昨天下午前往安平區一處咖啡館將他逮捕，起出犯案用的槍枝和19發子彈，帶回分局後，朱男拒絕夜間偵訊，警方直到今日上午才開始訊問。

據了解，朱男在偵訊時坦承開槍行兇，但對於兩人10多年來的恩怨細節不願多談，只說有債務糾紛，而朱男因為自己罹癌的關係，所以對於醫院的網路掛號系統相當熟悉，也因此掌握了王男17日上午在高醫掛號的資訊，特別提前一天從新北南下，相當從容的進入醫院犯案。

警方在訊問後，依殺人等罪嫌將朱國江移送高雄地檢署偵辦，檢方則在複訊後，以朱國江涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。