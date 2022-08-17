國旅補助搶翻天！上路1個月「經費剩不到一半」　估9月中花光喊卡

▲國旅補助上路，成功刺激旅遊市場。（圖／嘉義市政府提供）

記者李宜秦／台北報導

悠遊國旅補助計畫上路剛滿月，可使用優惠房間就剩不到一半數量！交通部觀光局統計，目前已使用的補助房數達89萬間，以粗估可使用的170萬間房試算，使用率已達52％，以此使用速度來看，補助計畫很可能在9月提早喊卡。

根據觀光局「悠遊國旅」官網顯示，目前補助可用的旅宿房間數已剩下不到一半，觀光局本次共投入55億元經費推出悠遊國旅補助計畫，補助自7月15日上路，其中自由行每人每晚最多可補1300元的房費，預算共約20餘億，可使用補助的房間數約170萬間，目前已使用的補助房數達89萬間，等於使用率已達52％，若經費用罄計畫就會提早結束。

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▲觀光局長張錫聰（左）今參與「2022旅行台灣看鏡台灣多元主題攝影徵件活動頒獎典禮」。（圖／記者李宜秦攝）

另外團體旅遊補助部分，目前共有2058家旅行社申請、領取補助辦理1萬3803團，參團人數23萬5269人，預登金額為3億8537萬元。觀光遊樂業部分，已有70萬3,001人次使用入園優惠，申請業者18家，申請金額1億7311萬8089元。

觀光局推出悠遊國旅補助計畫，民眾於平日國旅可享有優惠，自由行每人每晚最多可補1300元，到主題樂園享有門票三折的優惠。團體旅遊優惠則由旅行社業者申請。

▲悠遊國旅官網亮黃燈。（圖／翻攝自觀光局網站）

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