屏基扛起確診兒童照顧重責　永婕美少女捐幼兒呼吸器

▲永婕美少女慈善協會捐贈嬰幼兒專用高流速輔助呼吸 。（圖/屏東基督教醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

永婕美少女慈善協會捐贈屏東基督教醫院嬰幼兒專用的高流量濕化呼吸系統、高流量加熱式呼吸加濕器供應系統及影像式喉頭鏡各一組，幫助發生呼吸窘迫的兒童，維持呼吸穩定，尤其是早產兒及確診新冠肺炎的嬰幼兒有迫切的需要。

屏基醫務副院長劉思源感謝永婕美少女慈善協會這兩年陸續捐贈屏基抗疫物資及醫療器材，補強屏東醫療資源的不足，並減輕醫療團隊的照護壓力。

今年5月起，屏基受命專責照護屏東地區確診新冠肺炎兒童，截至8月15日止共收治286人，其中0~5歲就有247人，這批嬰幼兒專用高流速輔助呼吸器將幫助屏東確診兒童挺過疫情風暴。

屏基新生兒加護病房主任黃富槻醫師指出，在5、6月新冠疫情高峰，屏基兒童專責病房不僅時時滿載，且病症變化急又快，像是持續40℃高燒、橫紋肌溶解症、急性哮吼症，加上醫護確診人力短缺還有來自家長的焦慮，都讓第一線醫療人員壓力難以言喻。

他表示，高流速輔助呼吸器可以讓早產兒及確診新冠肺炎的嬰幼兒在發生呼吸喘、血氧降低時給予良好的呼吸支持，穩定的高濃度氧氣，降低惡化風險，可以說是加護病房及專責病房的救命神器。

據統計台灣新生兒28天內死亡率為千分之2.4，高於日本的千分之0.9及韓國的千分之1.5，周產期呼吸疾患及早產是主要死因之一，使得新生兒照護在台灣少子化的今天更顯重要。屏基新生兒加護病房是屏東地區兒童急重症主要後送醫院，平均每年照顧190位病人，其中早產兒就佔了三分之一。而為了讓屏東地區的早產兒就近獲得追蹤及治療，屏基自民國91年起便開辦早產兒追蹤門診，提供出生未滿37週且體重低於2500公克的早產兒智力發展、學習能力、肢體發育成熟度等評估以及照護諮詢，讓屏東地區的早產兒就近獲得追蹤及治療，20年來結案超過500人，目前有149位正在接受追蹤。