500台無人機夜空中變「三星摺疊機」　Galaxy Fold 4夜拍表現超優秀

▲三星在夜空中用無人機排出摺疊機。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

三星兩款新摺疊機Galaxy Fold 4與Flip 4正式在台灣登場，三星也公布了9月2日即將全面開賣，在此之前，三星也與無人機團隊合作，出動500台無人機，在日月潭的上空用光點創造出巨型的摺疊機。此次也使用三星Galaxy Fold 4來拍攝這場夜空奇幻表演，以下照片皆為Galaxy Fold 4拍攝。

▲無人機升空。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Z Fold 4字樣。（圖／記者陳俐穎攝）

一開始，無人機帶著藍色的光點升空，最終在夜空中排列成Galaxy Fold 4的字樣，而後也排列出立體的巨型摺疊機，並且在空中折疊，此外無人機也依序排列成此次發表會中的新品，包含Flip 4、Bud2 Pro、Watch 5系列等。

空中的Watch 5，呈現立體的錶帶形狀，從每個角度看都有不同的效果，而到表演的最後，無人機排出Galaxy字樣後，一台一台回歸原位，就像是Galaxy代表的銀河一樣。

▲三星Z Filp 4。（圖／記者陳俐穎攝）

▲最終以Galaxy作為結尾。（圖／記者陳俐穎攝）

這段總時長15分鐘的表演，動員了20多名工作人員、500台無人機，台灣三星表示籌備期間約為1個月，選擇日月潭的夜空則是因為想呼應摺疊機上下反射的概念。

台灣三星表示，從三星總部的行銷影片就以湖水反射摺疊機為概念，從記者會邀請函，以鏡面反射出「>」符號，再到記者會場地的選擇－台灣永續湖泊日月潭，在湖邊揭示售價，及夜間無人機群飛展演，都是結合鏡中水月折射的概念，有一加一大於二的特殊意涵。無人機現場的演出，也代表三星Unfold Your World正式展開。

台灣三星電子行動通訊事業部執行副總經理陳啓蒙表示，三星一直以來挑戰最有創意的公關和行銷活動，這次是國內品牌業者首創以500台無人機在日月潭上表演，象徵三星挑戰極致、不斷突破創新的原動力。希望行銷可以拓展新機知名度至六成以上，藉由多元展演和體驗活動，並結合消費者有感的touch point溝通，希望能經由口耳傳播接觸更多年輕族群，發揮影響力。