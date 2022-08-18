柬埔寨台人「把自己包裝成受害者」　王浩宇分析原因：當然要裝可憐

▲柬埔寨機場。（圖／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家近日頻傳人蛇集團詐騙案，援救行動備受各界關注，不過，前民進黨桃園市議員王浩宇認為，大部分到那裡的台灣人，都知道要做的是偏門、灰色地帶工作，新聞已經報導那麼大了，回來總不可能跟家長說是去當詐騙集團、是去賣的，所以當然要裝可憐，把自己包裝成受害者。

王浩宇表示，柬埔寨根本是假議題。徵才就會告知在這邊要做的是博弈、詐騙，因為不會被抓而且賺很大。但當詐騙集團也要會被要求績效，如果對方花了大錢把你帶到柬埔寨，結果你詐騙沒有業績、博弈拉不到人來玩，連自己都養不活，對方就會想辦法賺回本。

王浩宇指出，這包括要你再找人來抵債，如果真的拉不到半個人，最後就會被轉賣去做別的工作，女生被轉賣去陪酒、做那個，男生可能是其他類型工作。

王浩宇說，90%以上的台灣年輕人，到柬埔寨都知道自己要做博弈、詐騙，救回來之後有一部分甚至可能本身就是詐騙集團幹部；至於賣器官，他打聽的結果是或許有少數，但柬埔寨當地人的取得成本更低，因此台灣人不會是供應主流，花機票帶去不見得划算，這部分有些名嘴在危言聳聽。

王浩宇分析，無論是不是真正受害者，因爲新聞已經報導那麼大了，回來總不可能跟家長說實話，裝成受害者，機票政府買單，還可以規避在海外經營線上博弈、詐騙台灣人的刑責。，所以才不是什麼安不安居樂業的問題。