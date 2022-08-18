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烏克蘭國會成立友台小組　成員盼為官方合作橋樑

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡17日專電

烏克蘭國會今天成立跨黨派15人友台小組，由外委會主席梅列日科領軍，2/3的成員屬執政黨。成員之一的索夫桑盼小組成為雙邊議員於官方層級合作的橋樑，或許終能促成烏克蘭在台設處。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）今天對中央社表示，他與國會同僚成立跨黨派小組，以支持與台灣的友誼。友台小組目前有15名成員，盼與台發展經濟、文化、人道援助及其他領域的關係。不過，小組要在國會舉行下屆全體大會，由議長宣布才算正式成立。

小組成員之一、屬在野民意黨（Holos）的索夫桑（Inna Sovsun）指出，15名成員中，10人是執政黨人民公僕黨（Servant of the People），3名來自民意黨，另兩人則是國會第2大黨、立場保守的歐洲團結黨（European Solidarity）成員。

友台小組之所以誕生，梅列日科說，烏克蘭感謝台灣提供對抗俄羅斯侵略的支持，尤其是台灣對俄實施制裁及提供數百萬美元協助受損城市重建。此外，烏克蘭也珍視與台灣擁有民主、人權及自由等共同價值。

「在這場自由與獨裁世界的全球衝突中，台灣與烏克蘭站在同一邊」，他說道。

索夫桑也表示，為烏克蘭與台灣關係打開機會之窗的轉折點，是俄國全面入侵烏克蘭以及台灣民間及政府的回應。許多烏克蘭人更理解雙邊面臨相似的安全疑慮。

她說，烏克蘭人透過美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的新聞獲得更多與台灣相關的資訊。「就是這個時候，我的同僚提出成立友台小組的想法，我完全支持」。

如今國會友台小組成立，雙邊關係更能實質推進，梅列日科傾向波蘭與台灣的互動模式，「波蘭在台北設有代表處，並締結多項合約。這對我們來說是個有意思的例子」。

長期關注台灣發展的索夫桑則進一步細數雙邊發展的種種可能。她表示，友台小組可以成為雙邊議員於官方層級合作的橋樑，這或許能促成烏克蘭在台灣成立代表處，「就像立陶宛那樣」。

索夫桑指出，小組還能為深化雙邊經濟合作開大門。因為台灣及烏克蘭於機械工程、創新科技、5G發展、人工智慧、再生能源、製藥及礦產等領域的合作都將是互惠雙贏。

台灣與烏克蘭之間，由初期的民間互動開展至國會友台小組成立，烏克蘭東亞專家布特絲卡（Nataliya Butyrska）認為要探究背後脈絡，不能迴避烏克蘭與中國現階段的關係。

她對中央社表示，「戰事如今已進入第6個月，烏克蘭社會對中國的立場感到失望」。北京沒有譴責俄國侵略行為，並且明顯與俄方合作散佈言論，正當化對烏克蘭的攻勢。

布特絲卡說，若干烏克蘭議員呼籲勿再與中國互為「戰略夥伴」，畢竟這與當前兩國關係不相符，同時有議員主張深化與台灣的經濟關係，因為烏克蘭社會並非無視台灣相挺。

「捷克、斯洛伐克及立陶宛等國與台灣往來的前例，為烏克蘭國會與台灣互動開路。烏克蘭國會中，要求與台灣強化合作的呼聲越來越高。」

烏克蘭與中國2011年宣告發展戰略夥伴關係。2年後雙邊簽署友好合作條約及進一步深化戰略夥伴關係的聯合聲明。

專精中國問題的烏克蘭學者普塔（Yurii Poita）日前對烏克蘭媒體中心（Media Center Ukraine）指出，中國不把烏克蘭視為獨立自主的國家，而是俄國利益範圍內、由美國暫時控制的一部分。

他說，就現階段而言，只要北京不向俄國提供武器，烏克蘭或多或少可以接受中方立場。但是，烏克蘭必須明確劃清與中國合作的領域。例如防止中國在烏克蘭境內鋪設5G網路，因為如此一來，他們可以取得敏感資訊。

 

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