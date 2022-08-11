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全聯合作胡同燒肉推聯名組合　中秋獨家加碼「滿千88折」

▲▼全聯搶攻中秋節商機，與名店合作推出烤肉、月餅禮盒；也首度與設計師方序中跨界聯名，推出5款公益月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲全聯搶攻中秋節商機，與名店合作推出烤肉、月餅禮盒並祭出優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻中秋節在家烤肉商機，全聯與胡同燒肉聯名推出「豪華老饕首選燒烤組」，包括多種奢華肉類和海鮮；另外夢想福利社有也首度與設計師方序中跨界聯名，推出5款公益月餅禮盒。而8/19~9/1 在「PXGo!全聯線上購」中秋預購倒數優惠，再享獨家加碼「滿千88折」，讓消費者一站滿足烤肉和送禮需求。

全聯在今年中秋預購推出多款烤肉組合，其中主打與胡同燒肉聯名，首次推出的「豪華老饕首選燒烤組」，精選5款優質好肉，如美國肋眼牛排、紐西蘭牛舌等，每組售價1950元，限量800組。另還有「宜蘭特選帶卵香魚」、「特級鮮凍大白蝦」、「北海道日本A5和牛」等，在家就能享受高級餐廳料理。

在月餅方面，全聯今年同樣主打名店好禮，包含利記、三協成、寶泉、美心、元祖、手信坊等，讓想消費者不必跑遠門，目前累積業績已大幅突破去年同期表現。

▲▼全聯搶攻中秋節商機，與名店合作推出烤肉、月餅禮盒；也首度與設計師方序中跨界聯名，推出5款公益月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲全聯推出多款名店月餅，包含利記、三協成、寶泉、美心、元祖、手信坊等，讓消費者免出遠門。（圖／業者提供）

業者也呼籲「送禮不忘做公益」，全聯夢想福利社首度邀請設計師方序中操刀，他與工作團隊實際參訪伊甸、愛盲、唐氏症基金會、勝利廚房，親身體驗身心障礙者所面臨的困境，轉化到設計上，讓大家透過設計包裝認識獨一無二的身心障礙者，帶給消費者有別以往的公益禮盒，好看也好吃，目前採預購且限量盒數。

▲▼全聯搶攻中秋節商機，與名店合作推出烤肉、月餅禮盒；也首度與設計師方序中跨界聯名，推出5款公益月餅禮盒。（圖／業者提供）

▲此次也首度與設計師方序中跨界聯名，推出5款公益月餅禮盒。（圖／業者提供）

夢想福利社5項手作食品禮盒，包括伊甸基金會的「桂圓核桃酥」，嚴選台灣炭培龍眼乾，加上酥脆核桃，口感綿密且層次分明，每盒360元；勝利廚房的「鮮檸檬蛋糕」，被譽為挪威媽媽親手傳授的神級甜品，嚴選單一牧場履歷雞蛋、天然奶油、麵粉等好原料，搭配純正檸檬汁及柳橙汁，每盒459元。

而最受大人和小孩歡迎的愛盲基金會「愛乾脆-台灣果乾禮盒」嚴選鳳梨、蘋果、芒果、柳橙、檸檬、水蜜桃等六種台灣新鮮水果，全程低溫烘焙製成，完全無色素、無糖精、無防腐劑，內含豐富膳食纖維及維生素，保留天然原味，每盒540元。唐氏症基金會愛不囉嗦帶來兩款中秋手作餅乾公益禮盒「秋饗圓舞曲綜合堅果禮盒」每盒670元、「秋日迷藏午茶派對禮盒」每盒620元。

除了實體門市可預購外，即日起至8/22在PX Go! 預購還享有「2件95折」優惠；另8/19~9/1 PXGo!中秋預購最後倒數，名店月餅禮盒、開趴海陸饗宴，除了可以輕鬆一指下單，還享獨家加碼「滿千88折」優惠。

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