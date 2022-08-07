台日水果上凱道！撈金魚、夏日祭典遊戲　8／20市集免費入場

▲「台日水果夏祭」市集集結台日水果商品、遊戲、表演，將於凱達格蘭大道登場。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

許多台灣人期盼出國，最受歡迎的國家就是日本，如今日台交流協會成立邁入50週年，農委會與日台交流協會也共同舉辦「台日水果夏祭」，市集除了有台日兩方限定水果商品，還有撈金魚、投擲趣等日本夏日祭典遊戲、台日藝人表演等，讓民眾體驗「類出國」，8月20日將在凱道登場！

行政院農委會、日本台灣交流協會、文化總會舉辦「台日水果夏祭」，8月20日將於總統府前的凱達格蘭大道登場，活動開放民眾免費入場，集結台日兩方限定水果商品，可在市集中品嚐日本和菓子、鮮果冰棒及水果刨冰等，惟因防疫考量，現場設有飲食區，不開放邊走邊吃，民眾須配合相關防疫措施。

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主辦表示，日方會將當季、特色的農產品及相關水果製品空運來台，而台灣的市集也將從產地直送凱道，活動現場共將帶來35攤台日兩方限定水果及相關製品、夏日祭典小遊戲、台日藝人表演。

而活動主視覺，也延續了2021年311大地震10週年系列活動，象徵台日兩國友誼持續不斷，「台日水果夏祭」更是日台交流協會成立邁入50週年的重要慶祝活動之一。

文總秘書長李厚慶表示，台日兩國有著深厚的歷史關係，台灣也長期受到日本文化、美學及飲食上的影響，近幾年台日友誼逐漸加溫，日本在台灣民眾的心中，從「最想旅遊的國家」變成「最友好的國家之一」。

文總也持續推出日台兩國交流活動，像是睽違3年，今年又再度於東京上野公園舉辦的Taiwan plus、奈良美智特展、東奧徽創作者野老朝雄的《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》大展，還有協助311大地震十週年《日台友情 Always Here》紀念、日台友情50週年等活動，希望透過文化交流，讓台日關係持續發展。

▲「台日水果夏祭」8月20日將於凱達格蘭大道登場。（圖／文化總會提供）

【台日水果夏祭︱日台フルーツ夏祭】

活動時間： 8月20日（六）14：00－21：00

活動地點：凱達格蘭大道

參與方式：免費入場