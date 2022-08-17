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美試射「義勇兵三型」洲際彈道導彈　中國篤定：就是針對解放軍

▲洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

▲義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

記者鄭文晴／綜合報導

美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command）宣布，美國空軍於16日成功試射1枚長程、可攜帶核彈頭的義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈，該次試射先前因避免加劇台海緊張情勢和烏俄戰爭而兩度延期。此舉讓中國軍事專家宋忠平直言，就是針對解放軍而來的！

根據外媒報導，美國空軍發布聲明表示，試射的非武裝的義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈，是在美西時間12點49分從加州范登堡太空部隊基地（Vandenberg Space Force Base）發射，飛行約4200英里（6760公里），最後抵達西太平洋馬紹爾群島（Marshall Islands）的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）。

「義勇兵三型」是美國現役唯一三位一體的陸基彈道飛彈，1968年進行了第一次成功的飛行測試，並在兩年後投入使用，飛彈最高時速約達21馬赫，公開的有效射程則為1萬公里，未來這款飛彈，預定將由諾格公司開發的新型「陸基戰略威懾洲際彈道飛彈」（GBSD）取代。

美軍聲明中指出，「這次試射是例行與定期活動的一部分，目的在表明美國的核子威懾是安全、可靠又有效的，以阻止二十一世紀的威脅並安撫我們的盟友」，這樣的測試已有300多次，這次測試並不是針對當前世界事件。

據全球打擊司令部發言人威爾遜（Steven Wilson）稱，這次試射原定於3月，但為避免加劇烏俄戰爭的緊張局勢延後改訂在8月4日舉行，而後因擔心中國對眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問臺灣的反應被二度延期。

雖然美軍因中國環台軍演而延後飛彈試射，中國軍事評論員宋忠平仍認為，「實質上就是美國要聯合日韓等國，打造攻防兼備的全球反飛彈體系」，而中國毫無疑問就是針對的假想敵目標之一。

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