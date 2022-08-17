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「中西醫」合治新冠肺炎！　長庚研究「重症死亡率差近3倍」

▲▼ 中藥,中藥房,抓藥 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中西醫整合治療，有助降低新冠肺炎死亡率。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，除了重症和死亡之外，不少人也出現長新冠問題。基隆長庚醫院運用中西醫整合治療模式並進行研究，研究結果顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，死亡率為15.4%、痊癒率為84.6%，死亡率和單用西醫療法者相差近3倍。

基隆長庚醫院中醫科黃澤宏醫師表示，不少染疫者肺部功能受損和免疫系統失調，嚴重者甚至引發劇烈的發炎反應，也就是醫學上所說的細胞激素風暴（cytokine storm），導致致命的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。急

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性呼吸窘迫症候群是屬於較嚴重的肺部傷害，可能在感染後72小時內出現急性肺水腫症狀，並在隨後的2~5天出現瀰漫性肺泡損傷，造成呼吸急促、全身無力、低血壓、發紺、乾咳、發燒、神智錯亂等嚴重後遺症導致危及生命。

長庚研究中西合併治療新冠。（圖／長庚醫院提供）

▲長庚醫院研究中西醫整合治療新冠肺炎患者。（圖／長庚醫院提供）

黃澤宏說，進一步運用中西醫整合治療模式並進行研究，研究團隊針對2021年5月至2021年7月共93位COVID-19住院患者進行分組研究，其中29位施以中西醫整合治療，對照64位病人以西醫常規治療。研究結果顯示，同時接受中西醫整合治療的病人，死亡率為15.4%、痊癒率為84.6%，而對照組則分別為40%和60%，顯示中西醫整合治療模式是相當有潛力的治療方向。

研究人員在基礎研究及動物實驗發現，傳統中藥配方可以逆轉新冠肺炎感染特徵，降低發炎反應並阻止細胞因素風暴的發生，進而抑制ARDS的產生。

黃澤宏指出，很多研究證實，小分子核糖核酸（MicroRNAs）的表現跟病毒的感染有關，研究顯示，中藥黃耆複方YQ1可藉由調控小分子核糖核酸來抑制病毒複製，促進巨噬細胞的抗病毒作用，並同時控制細胞內氧化壓力，調節細胞激素風暴。

治療急性呼吸窘迫症候群的大鼠肺損傷模型中也展現出其有效性，實驗大鼠的動脈血氧濃度、呼吸頻率、肺部形態得到顯著改善，並且提高抗病毒的能力，這項研究的部分成果也獲得第十八屆國家新創獎的肯定。

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