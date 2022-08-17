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社會 社會焦點 保障人權

快訊／恐怖槍手抓到了！闖高醫近距離槍殺1男　警方4小時逮人

記者賴文萱、許展溢、吳奕靖／高雄報導

高雄高醫今（17）日上午10點多，一名不知名槍手闖入醫院候診間內，對著正在候診的56歳男子「行刑式槍決」，近距離對頭部、右胸開2槍，被害人經搶救後已宣告不治。警方初步了解，王姓被害人與朱姓槍手先前就認識，疑似有恩怨導致，鎖定特定對象後，立即持拘票逮人。嫌犯稍早在台南安平落網，警方現正帶回三民一分局進一步偵訊。

▲男子受槍傷的畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子受槍傷畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警察局長林炎田稍早赴現場受訪，第一時間警方就進行現場勘查鑑識以及影帶調閱，目前已鎖定特定對象積極追查當中，初步了解，雙方之前就認識、有恩怨，導致兇嫌開槍犯案。

▲▼不明槍手闖高醫診間！1男遭「行刑式槍決」，頭部、右胸中彈搶命中。（圖／記者許展溢攝）

▲不明槍手闖高醫診間！1男遭「行刑式槍決」，頭部、右胸中彈搶命中。（圖／記者許展溢攝）

市長陳其邁也立即趕赴醫院關懷慰問被害人家屬，並了解警方偵辦的進度作為，當下也特別指示，要在最短時間將犯嫌查緝到案。

▲▼高醫遭槍手闖入開2槍，高雄市長陳其邁赴現場了解狀況。（圖／記者許展溢攝）

▲▼高醫遭槍手闖入開2槍，高雄市長陳其邁赴現場了解狀況。（圖／記者許展溢攝）

▲▼高醫遭槍手闖入開2槍，高雄市長陳其邁赴現場了解狀況。（圖／記者許展溢攝）

警方調查，當時兇嫌一個人坐在第一排，看診民眾說前半段那時剛好沒什麼民眾，槍手在開槍後逃逸。現場勘查結果，現場遺留2顆子彈，已初步掌握犯嫌，該男子頭戴鴨舌帽、身穿白色上衣、黑色牛仔褲，身高約170公分，目前警方積極調閱周邊監視影像，會盡速查獲嫌犯到案，至於犯案動機還要釐清。

嫌犯背景目前尚在清查當中，槍手怎麼進來、離開，警方還需調監視器了解。現場目擊證人表示，當時並沒有衝突，被害者在候診區遭到近距離開槍。

▲▼不明槍手闖高醫診間！1男遭「行刑式槍決」，頭部、右胸中彈搶命中。（圖／記者許展溢攝）

▲▼不明槍手闖高醫診間！1男遭「行刑式槍決」，頭部、右胸中彈搶命中。（圖／記者許展溢攝）

▲▼不明槍手闖高醫診間！1男遭「行刑式槍決」，頭部、右胸中彈搶命中。（圖／記者許展溢攝）

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