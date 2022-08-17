他猜艾成卡欠債關！一票見「1關鍵」搖頭：一堆人房貸都不止

▲艾成投身餐飲業，幾乎放下演藝事業版圖。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

藝人艾成今（17）日上午驚傳墜樓，在蘆洲捷運站3號出口當場身亡，警方獲報已趕抵現場，詳情仍待進一步釐清，而墜樓原因眾說紛紜，各界都不禁有所猜想。其中，有不少人覺得艾成是受不了經濟壓力，畢竟老婆王瞳還在6月公開表示擔心。但就有網友點出「1關鍵」，認為就算艾成想不開，也與欠債無關。

艾成墜樓身亡消息一出，就有網友在PTT的Gossiping板上發問卦文，猜想會不會是因為經濟壓力壓得艾成喘不過氣，不勝唏噓地說，「店賠了就收一收啊！談話節目多上一點，聊聊家事、屁事」，應該周轉一下就可以。

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▲有人猜想艾成是否因經濟壓力才喘不過氣。（圖／翻攝自Facebook／艾成的異想世界）

結果大部分的人都直搖頭，認為就算艾成想不開，「1關鍵」也與欠債無關，「對藝人來說，500萬真的不是多少錢」、「才500萬，一堆人房貸都不止」、「500萬說真的在演藝圈不是大錢，有心想賺的話，不用一年就能賺到，他的問題應該是很多方面疊加造成的」、「很難吧？一個通告幾萬元」、「一堆藝人欠上千萬的，還是活的好好的啊」、「一定有其他原因。」

據悉，艾成跨足餐飲業經營「艾叻沙」，全盛時期有4家店，然而，近3年受到疫情衝擊，西門町創始店在日前收攤，只剩下最後一家，欠債約500萬。王瞳6月受訪時也曾表示擔心，「他（艾成）看到數字血壓高」，但看在她的眼裡，她認為老公近年成長很多。

艾成因投身餐飲業，幾乎放下演藝事業版圖，卻不曾想生意受到疫情影響，店面陸續收攤。經濟有壓力的艾成和王瞳婚後，還從台北市的內湖搬到新北市的蘆洲租屋，就是看上租金較為低廉。雖然有經濟壓力，但他努力開源，近期也有合作直播帶貨，同時也有持續上通告賺錢。

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