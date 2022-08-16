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桃園地景藝術節9／8登場　消防弟兄進行水域搶救演練

▲桃園地景藝術節9/8登場，進行水域搶救演練

▲桃園地景藝術節登場前，消防弟兄進行水域搶救演練。（圖／吳小六提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園地景藝術節」即將於9月8日展開一系列活動，五大展區串起大漢溪沿岸夾岸綠帶，鄰近水域且遊客眾多，桃園市政府消防局第四救災救護大隊大溪及圳頂分隊，16日特別於大溪河濱公園舉辦水域搶救演練，維護遊客看展安全。

搶救演練模擬遊客於岸邊行走時，不慎失足落水，第1組救援人員進行岸上救生，將拋繩袋拋至溺水民眾身邊，待其抓取後，利用浮水繩索協助溺者安全上岸；若溺者無法順利抓取救生器具，第2組救援人員利用手划橡皮艇方式接近，完成救援任務；待溺者順利上岸後，救護人員迅速評估患者狀況，給予適當處置後送醫。

▲桃園地景藝術節9/8登場，進行水域搶救演練

圳頂分隊黃柏豪分隊長說：今天辦理水域搶救演練，並於大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工濕地及山豬湖生態親水公園等重點展區，規劃駐守場域及機動巡邏路線，提升消防人員水域專業救援能力，用更安全效率的方式執行水域救援任務，並先行規劃以因應各項突發狀況。

▲桃園地景藝術節9/8登場，進行水域搶救演練

第四大隊郭百倫大隊長表示：桃園地景藝術節即將登場，雖然消防局每日都有人員輪值水域安全勤務，維護遊客安全；但各展區鄰近水域，民眾切莫下水，倘若不幸發生落水意外時，建議周圍民眾應謹記口訣「叫、叫、伸、拋、划」，以確保自身安全為優先，儘快對外呼救及報案並於岸上救生，千萬勿貿然下水救人，避免發生危險。

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