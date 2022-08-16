噁叔公團圓夜逞慾！潤滑液抹姪孫下體硬含　鬼扯：以為是前男友

▲1名12歲男童農曆過年、中秋節家族團聚時，卻遭叔公玩弄下體猥褻，叔公還詭辯「以為他是前男友」。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者蔡怡萍／台中報導

一名12歲男童跟家人於農曆年期間到親戚家團聚，但晚上睡覺時竟遭叔公爬上床，伸進褲子內撫摸其下體30分鐘；同年中秋節時，家族又團聚慶祝，這名叔公深夜又躺在男童旁邊，手上塗了潤滑液後套弄，又對男童口交得逞20分鐘，叔父噁行被揭發後，辯解是喝了酒意識不清、將男童當作是他前男友了，但台中地院不採信荒謬辯詞，依加重強制猥褻、加重強制性交等罪，處叔公有期徒刑6年6月，可上訴。

判決書指出，年僅12歲的男童2021年2月農曆年間，跟家人到親戚家團聚並留宿，平常沒有特別聯繫的叔公也與會。深夜10點多，叔公進到男童睡覺的房間，趁男童熟睡時用手撫摸其生殖器，雖男童驚醒並轉身2次試圖阻止，但仍被叔公猥褻了30分鐘。

同年中秋節連假時，男童與家人前往叔公位於台中的住處烤肉，當晚叔公見男童與表弟睡在客廳，竟大膽將睡著的表弟抱開，躺在男童身邊，並在手上塗抹潤滑液後脫下他內褲玩弄，又不顧男童轉身表達抗拒，以口含住其生殖器吞吐20分鐘。

男童因為怕被叔公打而不敢直接反抗，事後也只有跟妹妹說，而就讀的學校某次調查學生是否有受性騷擾時，男童才說出遭叔公猥褻的情況，校方大驚並通報婦幼警察隊展開調查。

叔公辯稱，2次行為時都有喝酒，因為酒醉而將男童誤認為其前男友，但法官認為男童才12歲，體型、身高都與一般成年男子明顯不同，而且家族團聚現場還有別的男子，很難會對男童發生誤認；再者，如果已經喝到爛醉無法判別，又怎麼會在中秋連假時，還知道先將男童表弟抱到別處，再進行猥褻行為？

台中地院調查叔公犯行明確，罔顧人倫而對僅12歲的親戚男童伸出狼爪，對男童身心靈、性自主權造成不良影響，雖犯後已與男童家屬和解，但所生危害嚴重，依加重強制猥褻罪，處3年6月；加重強制性交罪5年2月；成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處1年徒刑，應執行有期徒刑6年6月，仍可上訴。