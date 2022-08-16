手掐脖子沉池底！8歲男童泳池狂拍水求救　掙扎1分鐘無人理溺斃

圖文／CTWANT

大陸湖南省漣源市，近日發生了一起兒童溺斃事件。當地一名8歲男童，近日跟家人到一處室內游泳館玩水，但男童不小心誤入踩不到底的深水區，他嚇到在水中不停掙扎，但卻無人發現，男童在掙扎了1分鐘後體力不支，最後被發現手掐著脖子，慢慢沉入水底，後來才有附近游泳的民眾發現救人，但已經為時已晚，送醫仍宣告死亡。

綜合陸媒報導，這起事件發生在本月14日下午，當時一名穿著泳褲的男童，疑似身邊沒有陪同的大人，他一個人獨自跳入泳池中，但因為他戲水的泳池區，對男童的身高來說水深太深，男童根本踩不到底，結果從泳池的監視器發現，男童不斷在水中拍打掙扎，持續了約1分鐘，都沒有引起旁人注意，最後男童出現體力透支狀況，手掐著脖子慢慢沉沒，最後溺斃。

▲男童到有救生員的室內泳池戲水，因誤入深水區，最後不幸溺斃。 （圖／翻攝微博）

警方從監視器畫面顯示的時間，計算男童是在沉入水底大約2分鐘後，才被民眾發現，並趕緊向救生員求救。接著有2名男子跳入水中救援溺水男童進並送醫，但仍挽救不了這條無辜的生命。

目前當地相關單位已成立調查小組調查事發經過，而現在漣源全市的游泳館也都已經全面停業進行安全檢查，何時恢復營業，還需要等待官方通知。

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